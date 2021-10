Mons-Borinage: octroi d’une subvention de 250€ pour le secteur de la petite enfance

Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a accordé une subvention exceptionnelle aux pouvoirs organisateurs des milieux d’accueil de la petite enfance pour l’année 2021.

Le Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage (CHUPMB) va donc pouvoir octroyer au personnel de ses crèches un montant de maximum 250 euros sous la forme d’éco-chèques. Ces derniers, valables deux ans, pourront être utilisés dans de nombreuses enseignes de la région : magasins alimentaires, d’ameublement, de bricolage, de sport…

Récompense pour les efforts fournis

« Après le monde hospitalier, c’est au tour du secteur de la petite enfance d’être remercié pour les efforts fournis lors de la pandémie de la Covid-19. Nous sommes extrêmement fiers du travail réalisé par l’ensemble de nos crèches pendant cette période. Le personnel ne s’est pas ménagé pour palier à la crise et continuer à offrir un service d’accueil, de qualité et de proximité à tous ceux qui en avaient besoin », commente Marie Meunier, présidente du secteur extrahospitalier du CHUPMB.

Cette prime de remerciement sera distribuée d’ici la fin d’année à plus d’une centaine de personnes. Pour rappel, l’intercommunale regroupe, entre autres, six crèches : les Ropieurs, Bébé Lune, la crèche communale de Mons, Nid Douillet, Cité P’tit et la crèche communale de Jemappes.

« Par l’intermédiaire de nos crèches, nous offrons aux familles de Mons et du Borinage près de 250 places d’accueil. Nous sommes donc ravis de pouvoir aujourd’hui valoriser et reconnaître le travail colossal accompli chaque jour par nos équipes », conclut Marie Meunier.