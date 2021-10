Basket: Mons-Hainaut rejoint facilement les quarts de la coupe, mais perd Marcus Tyus

A l’instar des grosses pointures comme Ostende et Anvers, BMH a rejoint les quarts de finale de la coupe de Belgique. On y retrouvera également Alost, Malines, Limburg United, le Brussels ainsi que Louvain et Charleroi.

******* * ****** ************** **** * ****** ****** ***** ***** **** * **** **** **** **** ******* **** ******* **** ******* **** ******** **** ****** **** **** **** ***** **** ****** *** ** ***** ***** *** ****** ******* ** ************ **** ********* ** ******** ******* * ***** ****** ****** ** *** ****** ******** ** ** ****** ****** *** ****** ***** ** *** ************** *** ********** ** ***** ********** *** ******* **** *** ***** **** *** ************* ** ** ***** ** ****** ** **** *********** **** *** *** ** ******** **** ****** **** ****** *** ******** ** ***** ************ ************** ********* *** *** ***** **** ** ********* **** ****** ** ********* ******* * ** ****** ******** ** ***** *** ****** ** **** ** *********** ********* **** ** ****** ***** ********* * ******* ***** ** ********* ** ***** ** **** ****** **** ********** **** ** ***** ** ******** **** ***** **** *** ***** ** ************* ** ***** ****** *********** ** ************ * ***** **** ** ****** ****** ** ************* ** ********* ** **** ** ******** ** ******