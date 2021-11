Mons-Borinage: donnez votre avis sur les politiques cyclables de votre commune

Le GRACQ lance cet automne sa première grande enquête de satisfaction sur les politiques cyclables communales. Quiconque se déplace à vélo est appelé à donner son sentiment sur la circulation à vélo dans sa commune.

Via un questionnaire en ligne les cyclistes wallons réguliers ou occasionnels sont invités du 1er au 30 novembre, à donner leur avis sur tous les aspects de la pratique du vélo dans la commune où ils se déplacent. L’objectif de cette première phase est de récolter au moins 10.000 avis citoyens en Wallonie.

Une fois ce grand sondage terminé, les résultats seront synthétisés et analysés pendant l’hiver. Les communes qui auront récolté au moins 50 avis seront classées non seulement en fonction des notes accordées par leurs concitoyens, mais aussi selon leur taille (moins de 20.000 habitants, entre 20 et 50.000, plus de 50.000). Les trois podiums et les classements complets seront dévoilés au printemps 2022.

Un score par commune

Pour mieux visualiser le score de chaque commune, une lettre et un code couleur seront utilisés sur un modèle similaire à celui des performances énergétiques (plus la note est basse, plus on tend vers le rouge).

Le but de cette opération est non seulement de mettre en avant les points forts et faibles de chaque commune en matière de politique cyclable, mais aussi de créer une émulation entre elles.