FIBA Europe Cup: première victoire pour des Montois renversants en Grèce

Mons-Hainaut s’est imposé au bout du suspense mardi soir en déplacement à Ionikos, en Grèce (74-77) pour le compte de la 4e journée en FIBA Europe Cup. Un succès qui leur permet d’encore espérer se qualifier pour le deuxième tour de la compétition.

Privés de Muhamed Pasalic et de Marcus Tyus, tous les deux blessés, les Montois étaient complètement dominés par le duo German (26 points) et Mustafa (21 points) en début de match. Les Grecs prenaient les Renards à la gorge pour mener 29-13 après dix minutes. Mais les visiteurs trouvaient les ressources, sous l’impulsion d’Emmanuel Nzekwesi (30 points et 8 rebonds), pour limiter la casse à la pause (42-39).

Sur une bonne dynamique, les joueurs de Vedran Bosnic continuaient sur leur lancée pour placer un 14-24 au retour des vestiaires et filer à 56-63 avant le dernier acte. Dix minutes haletantes qui voyaient finalement les Montois émerger sur le fil (74-77) dans un final à suspense.

Grâce à ce succès, Mons remonte à la 3e place du classement avec un bilan d’une victoire pour trois défaites, derrière Anvers (3-0) et le Sporting Portugal (2-1). Ionikos ferme la marche (1-3). Mercredi prochain, les Montois joueront un match crucial, avec l’obligation de l’emporter, face aux Portugais du Sporting Portugal.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiées pour le deuxième tour de la FIBA Europe Cup.