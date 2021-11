D3 ACFF: près de 2.500 personnes attendues pour le derby Mons-Symphorinois

Et le CST sera obligatoire.

La toute grande affluence est annoncée ce samedi au stade Tondreau, à l’occasion du derby entre le RAEC Mons et le Symphoriois. « Nous attendons près de 2.500 personnes », annonce le RAEC Mons. « Une première depuis la faillite en 2015 et sans doute un record pour un match de D3 ACFF ». Attention, le Covid Safe Ticket sera demandé à l'entrée. « A l’extérieur du stade, il sera possible d’obtenir un test antigénique, valable deux jours, au prix de 10 euros »