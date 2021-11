Attention si vous avez mal à la tête, des vertiges et des nausées: alerte de l’IRM

L’IRM met en garde ce mercredi contre les intoxications au CO. Un couple en a notamment été victime à Saint-Gilles.

L’IRM met en garde contre les intoxications au monoxyde de carbone ce mercredi. Chaque année, le tueur silencieux fait plus de mille victimes en Belgique, dont 2 à 3 % décèdent. Ce mercredi, un couple a été hospitalisé à la suite d’une intoxication au monoxyde de carbone (CO) à son domicile situé rue Coenraets à Saint-Gilles.

La direction générale de la sécurité civile du SPF Intérieur souligne, dans le cadre d’une campagne de prévention, que le nombre de victimes du CO augmente chaque année au mois d’octobre pour atteindre un pic durant l’hiver. Des décès restent à déplorer sur le millier de personnes intoxiquées annuellement. La campagne rappelle que les premiers symptômes sont des maux de tête, des vertiges et des nausées et qu’il faut ventiler les lieux pour évacuer ce gaz toxique. Elle invite à installer des détecteurs de CO et à utiliser correctement les appareils. Il est remarqué que la flamme doit toujours être bleue et qu’une flamme jaune indique une combustion incomplète et un risque d’émanation de CO.

Alerte de l’IRM

« La plupart des intoxications surviennent à la maison et sont dues à un appareil de chauffage ou de production d’eau chaude. Les poêles individuels sont plus souvent impliqués que les installations de chauffage central. Les intoxications dans les salles de bain sont en général causées par un chauffe-bain au gaz », explique de son côté l’Institut royal météorologique belge, qui met en garde ce mercredi.

Si les accidents par monoxyde de carbone surviennent surtout durant la saison de chauffe, entre les mois d’octobre et de mars, « un empoisonnement au CO peut cependant arriver par n’importe quel temps. La ventilation d’une pièce dans laquelle se trouve un chauffe-eau est toujours importante. Une bonne aération est donc indispensable. »

Lorsque le risque d’intoxication au CO augmente à la suite des conditions météorologiques, l’IRM émet un avertissement public via son site internet, comme ce mercredi, et via ses bulletins météo à la télévision.

Les premiers signes d’une intoxication au CO sont des maux de tête, des vertiges et des nausées, chez les enfants souvent maux de ventre. « Pensez surtout au CO quand un malaise survient dans une salle de bain équipée d’un chauffe-eau au gaz ou quand plusieurs personnes présentent ces symptômes en même temps. Sans intervention, ces symptômes peuvent évoluer vers une perte de conscience et même un décès », écrit encore l’IRM sur son site.

Soyez donc vigilants.