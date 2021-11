Alerte jaune sur le sud du pays: cela durera encore quelques heures!

Du brouillard s’est localement formé durant la nuit et il pourrait persister encore quelques heures ce matin. Il réduira parfois la visibilité à moins de 200m. Voici les prévisions météo du jour.

Un vaste creux d’altitude accompagné d’air polaire instable s’étire de la Norvège au nord de l’Espagne en passant par nos régions. L’air froid présent dans les hautes couches de l’atmosphère déstabilisera la masse d’air et provoquera le développement d’averses. Des courants plus stables devraient ensuite revenir à partir de demain suite au déplacement du creux vers l’est et la poussée anticyclonique depuis la France.

Le temps sera sec dans la plupart des régions jeudi matin avec par endroits des bancs de nuageux bas et de brouillard qui se lèveront lentement au profit de quelques éclaircies. Mais avant ces éclaircies, l’ensemble de la Wallonie et Bruxelles sont placés en alerte jaune brouillard jusque 11h.

Des averses se produiront déjà dès l’aube dans la région littorale. Dans l’après- midi, la nébulosité sera variable avec des averses dans de nombreuses régions et un risque d’orage dans la région côtière. Les maxima varieront entre 5 et 11 degrés avec un vent modéré d’ouest à sud- ouest qui virera à l’ouest à nord-ouest en cours de journée. Le long du littoral, le vent basculera au nord en devenant assez fort, annonce jeudi l’IRM.

Quelques averses résiduelles se produiront encore en soirée et en première partie de nuit, puis le temps redeviendra généralement sec. Le risque d’averses persistera dans la région côtière. Brumes, brouillards et nuages bas se reformeront à nouveau par endroits en région de plaine et seront probablement davantage présents en Ardenne. Les températures redescendront entre 2 et 8 degrés avec un vent généralement faible à parfois modéré d’ouest à nord-ouest.

Demain, les passages nuageux se partageront le ciel avec des éclaircies. Le risque d’averses sera très limité et surtout cantonné à l’est du pays. Les nuages bas et le brouillard pourront être assez tenaces en Ardenne durant l’avant-midi. Les maxima varieront entre 5 et 9 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 9 et 12 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré d’ouest à nord-ouest.

La météo du week-end

Samedi, le temps restera généralement sec. Le ciel restera assez nuageux avec des maxima de 6 à 13 degrés. Le vent sera modéré de sud-ouest, le long du littoral assez fort.

Dimanche, une nouvelle zone de précipitations traversera notre pays avec des pluies parfois sous forme d’averses. Un temps plus sec avec des éclaircies reviendra à partir du nord-ouest en cours d’après-midi. Les températures atteindront 7 à 12 degrés. Le vent sera modéré de sud-ouest, virant ensuite au nord-ouest. Le long du littoral, le vent sera généralement assez fort.