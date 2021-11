Buanderie, premiers soins,... la Croix-Rouge déploie son plan hivernal à Mons

La Croix-Rouge lance son plan hivernal dans les grandes villes de Wallonie. A Mons, cela se traduit par des tournées et des distributions en rue, des premiers soins donnés en rue également ou encore la mise à disposition d’une buanderie.

La Croix-Rouge de Mons organise depuis l’hiver 2020-21 des tournées en rue auprès des personnes sans-abri en collaboration avec l’ASBL Synapse.

Ces tournées se poursuivent au rythme de 3 fois par semaine dans le centre-ville de Mons. Elles s’accompagnent d’une distribution de boissons chaudes, de matériel d’hygiène, de vêtements chauds et de sous-vêtements neufs.

Le mercredi, un secouriste de la Croix-Rouge prodigue également des premiers soins. La Croix-Rouge distribue aussi des sacs de couchage et des couvertures. Les personnes sans-abri ont la possibilité de bénéficier gratuitement d’une buanderie sociale installée dans les bureaux de l’ASBL Synapse depuis un peu plus d’un an. Aujourd’hui la buanderie tourne 5 jours sur 7, ce qui représente 35 lessives par semaine.