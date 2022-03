La solidarité s’organise à Mons-Borinage pour l’Ukraine: voici comment aider

Les initiatives se multiplient depuis quelques jours pour aider les Ukrainiens qui vivent l’enfer actuellement dans leur pays. Communes, groupes de citoyens ou même scouts : voici une liste non-exhaustive de ces initiatives où chaque geste compte.

Sur Mons

L’institut d’enseignement secondaire paramédical provincial de Mons, plus communément nommé « le Nursing », organise une collecte de dons. « Parmi nos professeurs, nous avons une prof ukrainienne qui a toute sa famille paternelle et son papa au cœur de la guerre. Afin de venir en aide à cette famille et à toutes les autres familles en détresse, notre école organise une collecte », explique une élève.

Le beffroi illuminé aux couleurs de l’Ukraine. - Ville de Mons

La collecte se fera à l’accueil du Nursing de Mons à partir du 8 mars.Y seront récoltés : des denrées non-périssables, des médicaments, des vêtements chauds, des produits d’hygiène, etc.

La Ville de Mons propose également d’aider les réfugiés. Pour ce faire, la Ville et le CPAS ont effectué un recensement complet des logements d'urgence et de transit disponibles sur le territoire et proposent des actions concrètes afin de venir en aide aux personnes qui fuient leur pays.

Si vous désirez proposer votre logement, des points de contact sont dédiés au recensement des offres de logements formulées par des citoyens montois par mail à aide.ukraine@cpas.mons.be, par téléphone au 065/88.22.2 ou via le formulaire en ligne.

Il également possible de faire un don en appelant le 1212 ou via https://www.1212.be.

Une collecte de matériel humanitaire et médical va être organisée et sera acheminée jusqu’à l’Ambassade d’Ukraine à partir de ce lundi. La liste précise du matériel demandé sera communiquée dès que possible sur www.mons.be.

Sur Quévy

L’unité scout d’Havay a décidé de soutenir le peuple ukrainien. « Une collecte pour l'Ukraine est organisée au local scout, sur la place de Havay, dès ce samedi 5 mars et chaque samedi. Nous avons besoin de médicaments, bandages, vêtements, désinfectants, vivres non périssables, langes bébés et bandes hygiéniques », communique l’échevin David Volant. Les locaux sont ouverts entre 14 et 18h.

Les scouts aident la communauté ukrainienne de Wasmes qui organise 2 à 3 voyages par semaine à destination de la Pologne pour aider les réfugiés ukrainiens.

Sur Jurbise

Du côté de Jurbise, de nombreux citoyens se sont manifestés afin d’aider, d’une manière ou d’une autre. C’est pourquoi la commune a décidé de centraliser toutes les demandes. L’occasion pour les Jurbisiens de proposer leur logement, du matériel etc. « Dans le cadre de l’information reçue par les autorités fédérales, les communes sont chargées de centraliser les coordonnées des citoyens disposés à accueillir chez eux des citoyens ukrainiens. Si vous souhaitez héberger des citoyens ukrainiens, n'hésitez pas à appeler le numéro général de la commune : 065/37.74.20. Une liste de participants pourra être établie et sera transmise aux autorités », précise Jacqueline Galant. Ainsi, l’autorité communale, si elle reçoit une demande de besoin spécifique, saura vers qui se tourner.

De plus, la crèche vivante de Masnuy-Saint-Pierre organise une récolte de dons. Elle se déroule à l’église de Masnuy-Saint-Pierre, le dimanche 6 mars de 10h30 à 13h.

Sur Lens

Les citoyens lensois qui sont volontaires pour accueillir des civils ukrainiens et qui ont un logement à disposition, peuvent se manifester auprès du service de planification d’urgence.

Le formulaire doit être envoyé à l’adresse mail planu@commune-lens.be

Sur Frameries

« Le gouverneur du Hainaut a demandé aux communes de référencer tous les logements disponibles afin d’accueillir des réfugiés ukrainiens. La commune de Frameries et le CPAS ont répondu favorablement à cet appel. Sachez que toutes vos initiatives citoyennes peuvent nous être communiquées par mail à logementukraine@frameries.be (uniquement pour être famille d’accueil) », indique la commune.

Sur Quiévrain

Le collège communal a décidé de relayer l'appel aux logements temporaires de crise disponibles sur son territoire et d'organiser la solidarité au sein de l'entité. « Si vous habitez Audregnies, Baisieux ou Quiévrain, que vous désirez accueillir une personne originaire d'Ukraine chez vous ou que vous possédez un logement disponible, nous vous invitons à prendre contact avec le secrétariat communal, Mme Sabrina Saladini, au 065/450.463 ou via sabrina.saladini@quievrain.be, en indiquant vos coordonnées et le nombre de personnes que vous pouvez accueillir ».

Les Ukrainiens sont nombreux à fuir leur pays. - PhotoNews

Sur Dour

La zone de secours Hainaut Centre récolte un maximum de denrées non-périssables et de biens de première nécessité. Conserves, riz, pâtes, soupes déshydratées, compotes, chocolat, café lyophilisé, thé, biscuits, sachets de fruits secs, pain de mie, savons, protections périodiques, couches pour bébé, rasoirs, dentifrice, gel hydroalcoolique, lingettes, bougies, piles, lampes torches, briquets, allumettes, chargeurs GSM universel, trousses de secours, gants à usage unique, pansements, bandages, compresses, paracétamol, désinfectant, sérum physiologique, ...

La caserne de pompiers de Dour ouvrira ses portes pour les collectes:

- le mercredi 2 mars 2022 de 18:30 à 21:00.

- le jeudi 3 mars 2022 de 18:30 à 21:00.

- et le samedi 5 mars 2022 de 9:00 à 12:00.

La caserne se trouve à l'avenue Victor Regnart, 7370 Dour. Un premier convoi vers la Pologne est planifié pour le 10 mars.

Sur Saint-Ghislain

« Compte tenu de la situation de guerre actuelle, et à l'invitation des autorités fédérales belges, la Ville de Saint-Ghislain souhaite s'impliquer dans le soutien aux Ukrainiens fuyant leur pays. Une "Task Force pour la protection et l'accueil des Ukrainiens" a été mise en place pour recenser les différents besoins dans cette crise et apporter le soutien nécessaire aux personnes arrivant dans notre pays en provenance d'Ukraine, notamment en termes de logement », communique la Ville.

Dans ce cadre, tout citoyen ou établissement (particuliers, hôtels, chambres d'hôtes, etc.) prêt à accueillir des réfugiés ukrainiens peut se manifester auprès de l'administration communale de Saint-Ghislain en complétant le formulaire en ligne, par mail à actionsociale@saint-ghislain.be ou par téléphone au 065 76 19 24 (du lundi au vendredi de 8h30 et 12h et de 13h à 16h)

Pensez à fournir : vos coordonnées complètes (identité, adresse, adresse mail et numéro de téléphone) ; le type de logement proposé (chambre à domicile, studio, appartement, maison) et son adresse ; la capacité d'accueil à domicile ou du logement proposé ; l’équipement du logement ; les langues parlées au sein de votre foyer.