Un concert de carillon au Beffroi de Mons en soutien aux Ukrainiens

Le Comité Exécutif de la Fédération Mondiale de Carillon a lancé l’idée d’envoyer un message de paix en jouant des chants ukrainiens partout dans le monde. Le Beffroi de Mons répondra présent à travers un concert donné ce dimanche.

En Europe, mais aussi en Amérique, en Asie et en Australie, ce week-end, les carillonneurs du monde entier joueront ensemble avec l’espoir que cette action symbolique contribuera à mettre un terme à la guerre dévastatrice qui a pris place en Ukraine il y a plus d’une semaine.

La mélodie du carillon montois retentira ce dimanche. - H.W.

Cette action, mise en place par la Fédération Mondiale de Carillon, est d’ailleurs pleinement soutenue par les carillonneurs russes. Au cours des dernières décennies, une culture du carillon est née à la fois en Russie et en Ukraine, avec de nouveaux carillons à Kiev et à Saint-Pétersbourg. Dans les deux pays, des carillonneurs ont obtenu un diplôme de carillon et une nouvelle génération d’aspirants carillonneurs est prête à prendre la relève.

La guerre fait rage en Ukraine. - PhotoNews

Ce week-end, quel que soit leur pays d’origine, tous les carillonneurs délivreront un puissant message de paix à travers la musique. Rendez-vous ce dimanche 6 mars à 14h30 pour le concert de carillon du Beffroi de Mons.