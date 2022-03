C’est officiel: le Doudou de Mons et la cavalcade de Jemappes auront bien lieu!

Suite au Codeco de ce vendredi, la Ville de Mons peut annoncer la bonne nouvelle : le passage en code jaune donne le feu vert à la cavalcade et à la ducasse.

C’est une excellente nouvelle pour tous les habitants du Grand Mons qui attendaient ce moment avec grande impatience : l’édition 2022 de la cavalcade de Jemappes et celle du Doudou auront bel et bien lieu.

E.G.

« Le Codeco de ce vendredi 4 mars a annoncé le passage en code jaune dans tout le pays. Les autorités montoises ont donc estimé que plus rien n’entravait la tenue des deux événements les plus populaires de son calendrier festif. En effet, l’activation du code jaune dès lundi prochain est synonyme de levée de presque toutes les dernières restrictions sanitaires, dont le Covid Safe Ticket », précise la Ville de Mons.

« Nous serons prêts »

« Comme pour le marché de Noël, nous avions fait le choix d’anticiper et de nous lancer dans les préparatifs et il s’avère que c’était le bon choix », déclare le bourgmestre Nicolas Martin. « Nous sommes plus que jamais déterminés à faire oublier aux Montois ces deux années très compliquées et à faire en sorte qu’ils puissent retrouver leurs traditions et leurs moments de convivialité. Des réunions ont déjà eu lieu ces dernières semaines avec les sociétés de gilles et le comité Carnavalcade pour la cavalcade. La cellule Lumeçon a déjà pris toutes les dispositions pour le Doudou. Dans les deux cas, nous serons prêts », explique-t-il.

La ducasse de Messines, elle, reste annulée. « En ce qui concerne Messines, qui nécessite évidemment une longue préparation préalable, nous rappelons que c’est une organisation indépendante de la Ville et même si nous la soutenons, le comité organisateur a fait le choix de ne pas tenir l’événement cette année. En revanche, même si le grand marché aux fleurs de Messines n’aura pas lieu, le marché dominical consacré aux fleurs et aux plantes, situé dans l’axe de la gare, sera prolongé le dimanche 27 mars jusqu’à 17h. »

Le rendez-vous est donné

Depuis le début de la pandémie, la Ville de Mons a tout fait pour ne pas être totalement à l’arrêt et offrir un peu de baume au cœur des habitants, même si les possibilités étaient très limitées au plus fort de la crise sanitaire. Le passage en code jaune est une bouffée d’air qui permettra d’intensifier la reprise de la politique événementielle montoise qui ne se caractérise pas des activités originales, familiales et conviviales tout au long de l’année.

« Nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir offrir à nouveau aux Montois ces deux moments intenses en émotions. Nous vous donnons rendez-vous du 17 au 19 avril pour la cavalcade de Jemappes et le 12 juin pour le Doudou », conclut l’échevin des fêtes, Achile Sakas.