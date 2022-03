Le CPAS de Frameries lance sa page Facebook

Le CPAS de Frameries a décidé de lancer sa page Facebook afin de communiquer plus efficacement vers son public via les réseaux sociaux. Ce canal de communication permettra de mieux présenter tous les services proposés par l’organisation.

La fonction du CPAS n’est pas seulement d’octroyer le Revenu d’Intégration Sociale, c’est aussi de rapprocher et de renforcer ainsi davantage le lien entre les citoyens et les différents services du CPAS, souvent méconnus du grand public, comme l’accueil des seniors dans ses maisons de repos et de soins, la production et la livraison de repas, la santé à travers sa Maison médicale tout comme l’accueil des plus jeunes dans sa crèche Les Mirabelles.

« Être présent sur les réseaux sociaux, à l’heure actuelle, c’est presque inévitable. Mais nous n’avions pas encore les ressources nécessaires en interne pour mener à bien ce projet. C’est maintenant chose faite et nous avons donc décidé de nous lancer ! Nous pensons que ce canal de communication nous permettra d’être plus réactif et plus proche des citoyens de notre commune. Il nous permettra aussi de mettre en valeur le travail incroyable de toutes nos équipes. » confirme le président du CPAS, Julien Donfut.

Créer un lien

La communication 2.0 passe par les réseaux sociaux, encore faut-il bien déterminer celui sur lequel on est présent et sa ligne de communication. Le CPAS de Frameries a choisi le réseau social Facebook pour l’importance de son panel d’utilisateurs. Sa présence sur ce réseau permettra au Centre de tisser du lien avec son public mais aussi les citoyens de l’entité et également d’informer plus avant les citoyens sur leurs droits et sur certaines mesures capitales prises par le CPAS.

Les publications mettront en lumière les différents services du Centre et leurs activités mais aussi un calendrier des animations ou ateliers qui sont proposés tout au long de l’année à la population. Le service énergie, par exemple, met en place très régulièrement des séances d’informations pour consommer moins et éviter les mauvaises surprises à cause des factures énergétiques.

Les followers de la page pourront découvrir la vie quotidienne et le fonctionnement du Centre Public d’Action Sociale ainsi que les différentes entités qui le composent.

La communication de la page se voudra bienveillante et respectueuse de tous en gardant toujours comme principe de base que le CPAS est là, avant tout, pour permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.