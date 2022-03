Spectacle gratuit à Frameries: «Favela Esperanza»

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, le mardi 8 mars, la Maison communale de Prévention de Frameries, en partenariat avec le Réseau VIF Borain, vous propose « Favela Esperanza », un spectacle entièrement gratuit.

La pièce « Favela Esperanza » est mise en scène par l’ASBL Faites-le Autrement et sera suivie d’un débat avec le public.

La pièce

« Plus de 6.000 bidonvilles se comptent aujourd'hui au Brésil. Dans un de ceux-là, ce sont les femmes qui ont pris le pouvoir. Pendant que chez nous, en Belgique, en Occident, les femmes abusées, violentées trouvent refuge dans des centres où elles sont prises en charge. En contact avec ces femmes de la Favela Esperanza, éloignées en distance mais pourtant proches dans la souffrance, les comédiennes tentent de dresser un parallèle entre ces deux manières de combattre le sexisme et la violence, entre ces deux façons tellement différentes et même opposées de choisir son avenir, de prendre en main son destin quand on est une femme et qu'on n'a plus rien ».

En pratique :

Le mardi 8 mars à 18h30, accueil dès 18h00.

À L’ASBL Faites-le Autrement, rue de Taisnières, 53 à Sars-la-Bruyère.