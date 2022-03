BNXT League: Mons et Louvain réussissent leur entrée en matière dans l’Elite Gold

Mons s’est imposé face à Den Bosch (88-85) pour le compte de la première journée du deuxième tour en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Premier de la phase néerlandaise de la BNXT League, Den Bosch prenait les commandes de la rencontre en début de match (19-22), sous l’impulsion de l’ancien Alostois, Thomas Van der Mars (21 points et 11 rebonds). Les Montois réagissaient par l’entremise d’Emmanuel Nzekwesi (24 points et 8 rebonds) pour finalement virer en tête à la pause (43-41). Au retour des vestiaires, les Montois se détachaient au marquoir (64-57) et résistaient au retour de Den Bosch en toute fin de match (88-85) pour s’imposer.

Toujours dans le groupe Elite Gold, Louvain s’est imposé face à Feyenoord (36-29 et 78-72). Joshua Heath termine meilleur joueur louvaniste avec 14 points et 8 rebonds. Jeroen van der List termine quant à lui meilleur marqueur du match avec 24 unités.

Dans le groupe Elite Silver, Alost n’a éprouvé aucune difficulté pour s’imposer face à La haye. Après un 27-3 dans le premier quart, les Okapis ont géré la suite de la rencontre pour l’emporter 98-40 grâce à 18 points de Paulius Valinskas.

L’Elite Gold est toujours dominé par Ostende (18 points). Les Côtiers sont suivis par Leiden (18), Den Bosch (18), Malines (17), Louvain (16), Groningue (15), Zwolle (15), Anvers (15) et Feyenoord (15).

En Elite Silver, c’est le Spirou de Charleroi qui est tête (14 points). Les Carolos sont suivis par Alost (14), Leeuwarden (13), Limburg United (13), Yoast United (13), Den Helder (12), Weert (12), Amsterdam (12), Liège (10), le Brussels (10) et La Haye (10).