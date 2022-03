Le festival de Dour annonce une trentaine de nouveaux noms pour sa version XXL

Les organisateurs du Festival de Dour, qui lancent une édition XXL cette année, dévoilent vendredi 29 artistes supplémentaires de l’affiche.

Parmi ceux-ci, on retrouve Blawan, Daniel Avery en live, Danilo Plessow / MCDE, DJ Koze, Inner City, Jacques, Ross From Friends live, IC3PEAK, Promis3ou encore UNIIQU3.

Sevdaliza, Shygirl, Backxwash, Dorian Electra, LSDXOXO et Teto Preto, sont également au programme d’un Dour « avant-gardiste, déstructuré, hyperpop et queer », promet l’organisation.

On retrouvera aussi sur scène Black Country, New Road, Molchat Doma, Bryan’s Magic Tears, Los Bitchos et Warmduscher ainsi que les talents nationaux Avalanche Kaito, Commander Spoon, ECHT!, Glass Museum, MEYY et TUKAN. Avec ces noms, la moitié du line-up est désormais connue.

Pour rappel, le festival se déroulera du 11 au 17 juillet prochains.