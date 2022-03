Une première famille ukrainienne arrive à Dour ce lundi: un appel aux dons lancé

Alerte info

Ils seront trois à débarquer dans notre région ce lundi. Un homme, une femme et leur fille de 15 ans originaires d’Ukraine vont s’installer dans un appartement à Dour. Un appel aux dons, notamment aux meubles et fournitures, est lancé.

La famille a fui la ville d’Odessa, une ville portuaire du nord de l’Ukraine. Alors que la guerre fait rage dans leur pays, le couple et leur fille de 15 ans ont rejoint Bruxelles. À leur arrivée, on leur a demandé s’ils avaient des attaches en Belgique. C’est comme ça que le couple, qui a de la famille lointaine dans la région, va se retrouver à Dour.

Besoin de meubles

La commune a donc été contactée pour les prendre en charge. « Ils sont actuellement en train de faire des papiers et devraient arriver ce lundi soir vers 20h », détaille le bourgmestre de Dour, Carlo Di Antonio. Un appartement a été mis à leur disposition.

N’étant pas meublé, l’appartement a besoin de meubles et fournitures. C’est pourquoi le bourgmestre a lancé un appel aux dons. Ils cherchent des lits et matelas, des appareils électroménagers, un frigo, une table etc. Les fournitures seront à apporter directement ce lundi en fin de journée.

Appels aux citoyens

Actuellement, à Dour, une trentaine de places sont déjà disponibles dans des logements privés. « Ce sont surtout des places pour une voire deux personnes. C’est plus difficile d’accueillir des familles entières », précise Carlo Di Antonio.

Si cette famille semble être une des premières à se réfugier dans notre région à cause de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, il est très probable d’autres suivent. C’est pourquoi plusieurs communes ont lancé des appels aux citoyens pour ceux qui désirent et ont la possibilité d’accueillir des personnes.