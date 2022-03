Alice on the Roof se mobilise pour les droits des femmes à Mons

Alice on the Roof rayonne dans sa robe verte à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme. - C.J.

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes ce 8 mars, le cercle d’affaires les Dames de la réunion et l’artiste Alice on the Roof se sont mobilisés au profit de l’ASBL L’Espoir au Théâtre royal de Mons.