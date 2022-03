La commune de Jurbise en deuil: Didier Noël, ouvrier communal, est décédé

La bourgmestre Jacqueline Galant a annoncé la triste nouvelle ce mardi. Didier Noël, ouvrier communal, est décédé des suites d’une longue maladie.

« Didier Noël s’en est allé », annonce le bourgmestre de Jurbise Jacqueline Galant sur Facebook. « Depuis de nombreux mois, Didier Noël, ouvrier communal, luttait contre une pénible maladie. Après s’être battu, avoir subi maints traitements douloureux et difficiles, il s’est éteint ce lundi en fin d’après-midi. »

« De l’or dans les doigts »

Jacqueline Galant a rendu hommage à cet homme bien connu dans l’entité. « Didier était un homme passionné qui avait de l’or dans les doigts », a-t-elle expliqué. « Travaillant notamment le bois avec talent, il a réalisé de très nombreux travaux dans les bâtiments communaux et les écoles et c’est lui qui a par exemple conçu les boîtes à livres. Il était très apprécié par ses collègues et par l’ensemble de l’administration. Il laissera le souvenir d’un homme bon. Personnellement, je connais Didier depuis toujours et j’ai un tas d’anecdotes à raconter à son sujet. À son épouse, ses enfants, ses amis et tous ceux qui lui étaient chers, nous présentons nos plus sincères condoléances. »

La rédaction du journal La Province présente ses sincères condoléances à toute la famille.