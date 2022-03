Le festival du printemps s’invite à Mons: voici le programme des activités

Du 18 mars au 18 avril, le centre-ville montois fête le printemps et propose une multitude d’événements pour petits et grands.

Animations déambulatoires gratuites tous les samedis de 13h à 17h, présence de métiers forains sur la Grand’Place, concerts des Harmonies Montoises à l’auditorium Abel Dubois et à l’Eglise Sainte Elisabeth, expositions et activités dans les musées dont une Chasse aux œufs de dragon, dimanche gratuit dans les musées (3 avril), concerts de carillon, etc. « Bref de quoi passer de bons moments, notamment pendant les vacances de printemps », annonce la Ville de Mons.

L’année dernière la Grand’Place avait été décorée. - H.W.

Des décorations printanières embelliront également la Grand’Place et les quartiers commerçants, notamment dans le haut de la rue de Nimy et de la rue de la Coupe.

L’occasion de faire une balade en famille ou entre amis dans le centre-ville montois pour admirer ces décorations et profiter des animations. Le programme complet est à retrouver sur le site.

Une grande chasse aux indices

Afin de (re)découvrir les quartiers commerçants de Mons, la Ville organise gratuitement en famille ou entre amis une chasse aux indices « La Vitrine du Printemps ».

D.R.

« Muni du bulletin de participation disponible à partir du 18 mars à VisitMons, dans les commerces du centre-ville ou en téléchargement via le site www.monscentreville.be, partez à la recherche de chaque indice par quartier commerçant (6 au total) et résolvez la phrase mystère ! Répondez ensuite à la question subsidiaire et le tour est joué », détaille la Ville de Mons. Des cadeaux et des enveloppes de shopping sont à gagner.

À noter que l’organisation du Festival de Printemps est sous couvert de changements ou d’annulation en fonction des mesures sanitaires d’application.