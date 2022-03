Une voiture sur le flanc à Mons: la conductrice désincarcérée et emmenée en ambulance

Ce jeudi, en début d’après-midi, une conductrice a terminé sa course sur le flanc. Une seule voiture est en cause, mais l’accident est impressionnant. Pompiers, policiers et ambulanciers étaient mobilisés près du cimetière de Mons.

*** ******** *** ***** *** ************ ** ***** **** ** ******* ******** ******* **** ***** ** ******** ********** ** **** ********* ******* ******* ****** ** ** ********** ** ***** *** ******** *** ****** ** ** ********* ** ******* * ******** *** ** ***** ****** ** ********** ******** *** ********* **** *** ****** ****** *************** ** *********** * ******** *** ******** *** ** ********** ** ******* ******* ******* ********** *** ** ****** *** ********* * ***** ******** *** ***** ** * **** ** ****** ** ************ *** ******** ******* *** *** ********** **** *************** ** ******** ** ****** ** ** ********** * ***** ****** ** ** ************ ** ***** ** ***************** *** ******** *** *** ** ****** **** ******** ** ******* ** ** ******** ************* ***** ******* ***********