En juin, ce sera le grand retour de la Pucelette de Wasmes

Les festivités reprennent également du poil de la bête à Colfontaine. La Pucelette aura bien lieu cette année, après deux années d’absence. Rendez-vous en juin.

« Devant l’assouplissement des règles sanitaires, les autorités communales se sont entretenues avec les responsables de l’ARP (Association pour le Renouveau de la Procession) et de la Confrérie Notre-Dame de Wasmes. La décision a été prise collégialement d’organiser les festivités de la Pentecôte en 2022 » annonce la commune de Colfontaine.

L’an passé, l’événement n’avait pas eu lieu. - EG

Et d’ajouter : « La Pucelette, qui attend son heure depuis bientôt deux ans, pourra donc faire le bonheur des Wasmoises et Wasmois les 4, 7 et 8 juin prochain. Tout ceci, bien entendu, sous réserve de l’évolution de la situation épidémiologique. Le programme complet des festivités sera dévoilé prochainement. »