La passerelle de Quaregnon au-dessus de l’E19 en piteux état: bientôt des travaux

La passerelle, qui surplombe l’autoroute à hauteur de Quaregnon, est en mauvais état. Des fissures ont été constatées mais des travaux vont bientôt commencer.

La passerelle, qui surplombe l’autoroute E19 à hauteur de Quaregnon, a été sujette à de nombreuses plaintes. Cette passerelle, située non loin du parc de Jemappes et qui relie la rue de la Gobeterie à la rue de Jéricho, permet aux piétons d’enjamber l’autoroute. Mais entre les fissures et les dégradations, l’ouvrage est dans un très mauvais état. Les travaux vont débuter dans le courant du mois de mars. Une nécessité pour Damien Jenart, bourgmestre de Quaregnon. « On avait eu un retour des citoyens et des personnes qui empruntent ce chemin à plusieurs reprises. Ils constataient des manquements et nous avions donc interpellé le SPW qui a pris les devants. Les travaux vont commencer », annonce-t-il.

À partir du 14 mars

L’accès à la passerelle sera fermé pendant un mois. « La passerelle sera fermée à partir du lundi 14 mars jusqu’au 8 avril inclus », affirme Damien Jenart. Les avis de travaux seront placés afin d’informer les personnes qui empruntent cette passerelle. « Une déviation sera mise en place, les gens qui empruntent cet accès devront passer par un autre trajet. C’est vrai que ce sera un long tour, on ne se rend pas toujours compte de l’importance d’une telle passerelle mais c’est pour un mieux. »

Les travaux concernent divers points. « Les travaux porteront sur les réparations du tablier, le remplacement du revêtement ainsi que la pose d’une nouvelle étanchéité. Il y aura également le remplacement des joints de dilatation défectueux. Une remise en ordre des pierres sous garde-corps est également au programme, ainsi qu’une remise en peinture de ces derniers. Ce qui n’était pas négligeable. »

Une nouveauté fera son apparition. « On va également placer des potelets pour empêcher le passage de quads sur cette passerelle, ce qui pourrait être dangereux », conclut le bourgmestre, ravi que des choses se mettent en place.