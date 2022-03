Le réalisateur Magicowl a tourné à Mons le clip de la Belgique pour l’Eurovision

Le clip de Jeremie Makiese et sa chanson « Miss You », qui représentera la Belgique à l’Eurovision, vient de sortir. Le tournage a été orchestré par le réalisateur montois Medhi Semoulin, plus connu sous le nom de « Magicowl ».

Le clip du morceau « Miss You » de Jeremie Makiese est disponible depuis ce jeudi matin. Il s’agit de la chanson qui représentera la Belgique à l’Eurovision 2022. Et le clip a été tourné par le réalisateur montois, Medhi Semoulin alias « Magicowl ». Un tournage qui s’est étendu sur une journée marathon comme le confie le réalisateur : « C’est un tournage qui s’est déroulé sur les chapeaux de roues. C’était très condensé, on a fait une journée de 8h à minuit. On a réussi à faire plusieurs thèmes et filmé plusieurs lieux sur Mons ».

Une partie du tournage s’est déroulée dans la collégiale Sainte-Waudru de Mons. - Magicowl

Mons comme lieu de tournage

C’est à Mons et aux alentours que s’est déroulé le tournage du clip « On a tourné à la collégiale Sainte-Waudru, au Théâtre royal et même dans un garage à Quaregnon. Nous avons aussi travaillé au stade Tondreau. Mais quand je suis arrivé sur place pour le repérage, c’était brumeux et pluvieux tandis que le jour du tournage, il faisait plein soleil. J’ai fait le choix de rester dans ma trame contrastée et sombre. J’ai dû sucrer des plans au montage comme on dit. »

Medhi Semoulin n’a pas choisi Mons par hasard. Né à Boussu, il vit depuis plus de 20 ans à Mons, sa ville de cœur « À chaque fois que je réalise des productions, j’essaie un maximum de réaliser les tournages sur Mons. Par un souci d’empreinte écologique, déjà. Mais aussi pour pouvoir être proche et éviter un gros impact écologique. Et également parce que j’aime ma région. »

Le tournage s’est déroulé en un seul jour. - Magicowl

Une belle expérience

Après avoir réalisé les clips de divers artistes comme Alice on the Roof, Henri PFR, Konoba, Doria D et bien d’autres, place à Jeremie Makiese, gagnant de la saison 9 de The Voice Belgique « C’est le clip de la chanson de l’Eurovision. C’est donc une grosse responsabilité. Je suis un éternel insatisfait. Je sais que j’aurais pu aller plus loin mais je reste satisfait par rapport au temps qu’on a eu ». Un tournage qui s’est réalisé dans la bonne humeur « L’artiste est top, on est vraiment content que ce soit une personne comme lui qui représente la Belgique car il est vraiment très chouette. C’était fluide, tout s’est très bien passé, l’ambiance sur le tournage était super. C’est une belle expérience », conclut le réalisateur.