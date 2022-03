Opération de police à Jurbise: près de 50% des conducteurs en infraction!

Cette semaine, la police Sylle et Dendre a effectué des contrôles, notamment à Jurbise.

Ce lundi, la police de Sylle et Dendre a effectué des contrôles sur plusieurs entités, notamment à Silly et à Jurbise.

« Dans la série « les fous du volant », un nouvel épisode de contrôles sur notre zone de police ce lundi », annonce la police de Sylle et Dendre. En tout, plus de 800 véhicules ont été contrôlés sur les entités de Silly et Jurbise.

C’est au pavé d’Ath à Silly, sur une route limitée à 90 km/h, que la vitesse a été contrôlée… « Sur les 571 véhicules contrôlés, 77 étaient en infraction. La vitesse maximale était de 139 km/h », précise la police.

Les agents se sont ensuite rendus à la rue des Masnuy à Jurbise. C’est dans cette rue qu’il y a eu le plus d’infractions. Sur les 225 véhicules contrôlés, 105 étaient en infraction, soit près de 50 %. « La vitesse maximale contrôlée était de 80 km/h. », précise la police.