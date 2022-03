Mauro Del Borrello est le nouveau directeur du foyer culturel de Saint-Ghislain

La décision est tombée ce jeudi soir lors du conseil d’administration : le foyer culturel de Saint-Ghislain tient son nouveau directeur. Il s’agit de Mauro Del Borrello, ancien administrateur général du Manège et ancien conseiller communal de Mons.

Le foyer culturel de Saint-Ghislain a vécu une année 2021 catastrophique. En effet, après le licenciement de son directeur pour faute grave dans le cadre d’une affaire de mœurs et le départ de Fleur Sizaire, sa remplaçante, le 29 décembre, le foyer saint-ghislainois était toujours démuni d’une direction.

Ce vendredi, nos confrères de la DH annoncent qu’un nouveau directeur a été désigné. Il s’agit de Mauro Del Borrello, anciennement administrateur général du Manège et conseiller communal (PS) à Mons. « La proposition du jury a été approuvée ce jeudi soir par le conseil d’administration (CA) », commente Jérémy Bricq, président du conseil d’administration du foyer culturel et échevin de la culture. « Cinq candidats répondaient aux critères et ont passé un examen écrit et puis oral. Mauro Del Borrello a donné satisfaction et a été nominé. C’est une nouvelle page qui se tourne. »

Jérémy Bricq se dit ravi qu’un nouveau directeur ait été désigné. - E.G.

« En toute objectivité »

Mauro Del Borrello succède donc à Fleur Sizaire qui avait quitté ses fonctions fin décembre. « Il n’avait pas postulé à l’offre précédente du mois d’août. D’ailleurs, ce n’était plus la même offre puisque nous recherchions quelqu’un capable d’assumer plusieurs fonctions. Le jury a analysé les examens en toute objectivité et la correction a été réalisée en externe. Notre nouveau directeur débutera son nouveau poste de manière imminente et il sera accompagné par une nouvelle animatrice qui vient d’être désignée. Cette dernière prendra ses fonctions prochainement, » affirmait Jérémy Bricq. « C’est très important pour nous que l’équipe soit renforcée et désormais au complet. C’est une possibilité pour le foyer culturel de se redéployer dans la région. Plus que jamais, cette désignation est une nouvelle rampe de lancement ! »

Le foyer culturel de Saint-Ghislain tient son nouveau président. - Archives E.G.

Retrouver une stabilité

L’ancien administrateur général du Manège de Mons avait été mis en cause en janvier 2017 dans l’audit réalisé sur le centre culturel par la fédération Wallonie Bruxelles. Il avait même été licencié et il avait ensuite démissionné du conseil communal montois.

Plusieurs années se sont écoulées. Ce vendredi, il était évidemment heureux lorsqu’il a appris la nouvelle. À 59 ans, Mauro Del Borrello est prêt pour ce nouveau défi.

« Je suis très content de la confiance qu’on m’accorde », souligne-t-il. « Dès que j’entrerai en fonction, mon objectif sera de travailler sur trois axes distincts. Premièrement, j’aimerais ramener de la sérénité au sein du foyer culturel et de ses travailleurs. J’aimerais que chacun puisse s’y sentir à nouveau bien et que tous développent leurs perceptions des choses. Deuxièmement, je m’activerai pour préparer la nouvelle saison qui arrive à grands pas. Enfin troisièmement, j’aimerais développer plusieurs activités dans les villages de l’entité de Saint-Ghislain. C’est très important pour moi et je pense que le CA me rejoint sur ce point », poursuit le Montois, qui veut rendre confiance au personnel.

« Je veux travailler en étroite collaboration avec le monde associatif et la ville de Saint-Ghislain pour générer une véritable attractivité autour du foyer culturel. Mon licenciement du Manège ? Aucun acte délictueux n’a été détecté et à titre personnel, je n’ai jamais été mis en cause. Il s’agissait d’un emballement médiatique. J’avais démissionné du conseil communal de Mons car je sentais qu’une page se tournait dans ma vie tout simplement », conclut le nouveau directeur du foyer culturel de Saint-Ghislain.