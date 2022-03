Première édition du salon SIEP à Mons: choisissez vos études

Besoin d’infos sur les études, les formations, les métiers ? A la recherche d’un emploi ? Envie de changer d’orientation ? Le salon SIEP (Service d’information sur les études et les professions) de Mons organise sa première édition au Lotto Mons Expo.

Ce salon, déjà annulé deux fois en raison de la situation sanitaire, est une première édition sur le territoire montois mais aussi le seul événement du genre organisé dans la province du Hainaut en 2022.

Un salon destiné à un large public : élèves, étudiants, parents, mais aussi demandeurs d’emploi et travailleurs. Il offre un panel représentatif du monde de l’enseignement, de la formation et de l’emploi pour accompagner les jeunes et les adultes dans leur choix d’orientation ou de réorientation scolaire et professionnelle.

Six espaces

Le salon SIEP études, formations et métiers comprend six espaces :

– Espace « Information-Orientation » : les visiteurs y découvriront des ressources pour avancer dans leurs démarches d’orientation (information – conseil sur les études, formations & métiers, publications éditées par le SIEP, stand des centres PMS en inter réseaux, etc.).

– Espace « Enseignement secondaire » : les écoles secondaires de la région ainsi que des organisations soutenant des secteurs professionnels comme Constructiv, Food At Work et le Fonds Social Transport et Logistique proposeront des démos métiers permettant aux visiteurs d’observer les gestes professionnels et de découvrir les options.

– Espace « Enseignement supérieur » : les Hautes Ecoles de toute la Wallonie et de Bruxelles ainsi que toutes les universités francophones et des écoles supérieures artistiques seront présentes pour informer les étudiants des possibilités d’études.

Espace « Emploi-Formation » : les visiteurs pourront rencontrer des recruteurs, s’informer sur les possibilités de formations pour adultes via le Forem, des centres de compétences, l’enseignement à distance ou de promotion sociale, des fédérations professionnelles sans oublier la Défense et la Police.

Espace « Mobilité internationale » : pour tous ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance des langues ou se former à l’étranger (organismes de langues, séjours linguistiques, échanges, chantiers humanitaires, études en France).

Espace « Jeunesse » : les visiteurs y trouveront des informations autour des thèmes de la famille, de la santé, de l’engagement citoyen, des droits sociaux etc.

Préparer sa visite avec Mercator

Pour visiter le salon de façon efficace, l’outil Mercator permet aux visiteurs, en quelques minutes et quelques clics, de mettre au point un circuit de visite personnalisé en fonction de leurs affinités.

Il est accessible gratuitement sur le site salons.siep.be

Le questionnaire pourra aussi être passé directement lors du salon, sur le stand SIEP.

Focus sur les secteurs qui recrutent !

Les demandeurs d’emploi et les travailleurs en réorientation professionnelle pourront rencontrer des recruteurs et trouver leur futur job.

Plusieurs postes seront en effet activement recherchés dans des domaines très variés :

– le notariat ;

– l’industrie alimentaire ;

– l’aide à la personne ;

– l’administration publique ;

– l’industrie ;

– la construction ;

– la vente ;

– le médical ;

– l’immobilier ;

– la Police ;

– La Défense.

Dans le respect des règles sanitaires

Notre souci majeur : la sécurité de tous !

Le passage en code jaune permet de supprimer le contrôle du Covid Safe Ticket mais le port du masque reste recommandé, tout comme la distanciation sociale, et des distributeurs de gel hydroalcoolique seront mis à disposition des visiteurs.

En pratique

Lieu : Lotto Mons Expo, avenue Thomas Edison, 2 à Mons

Quand : le vendredi 18 mars de 10h à 18h et le samedi 19 mars de 10h à 18h.

Entrée gratuite mais inscription obligatoire sur le site salons.siep.be