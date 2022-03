Participez à notre sondage pour réinventer la presse locale avec le public

Et si vous nous aidiez à construire l’actualité locale ? Éclairez-nous sur vos attentes en répondant à ce sondage !

Dans le cadre d’un partenariat avec l’École de Journalisme de l’UCLouvain, nous souhaitons faire évoluer notre manière de nous adresser à nos lecteurs, en particulier les jeunes adultes.

L’objectif de ce projet est d’explorer comment les citoyens et les communautés locales peuvent être encore davantage impliqués dans le traitement des informations locales : celles concernant votre commune, une ASBL, un club sportif ou encore votre voisinage.

Dans cette perspective, et pour développer un produit qui soit au plus près de vos attentes, nous souhaitons en savoir davantage sur vos habitudes de consommation de l’information locale et sur votre utilisation des technologies digitales.