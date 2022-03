Accident du chef de corps de Mons: l’inspection générale de police va être sollicitée

Vendredi dernier, le chef de corps de la zone de police de Mons-Quévy était victime d’un accident à Asquillies. D’après sa prise de sang, Jean-Hubert Nicolay avait plus de 3 gr d’alcool dans le sang. Georges-Louis Bouchez demande une enquête.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, sur le chemin du retour vers son domicile, Jean-Hubert Nicolay perdait le contrôle de sa voiture à la sortie du R5 à Asquillies. Seul en cause et seul dans son véhicule, il avait effectué plusieurs tonneaux. Le policier montois (50 ans) s’en tirait seulement avec quelques blessures légères, malgré la violence du choc. Comme nous l’avions relaté dans notre édition de samedi, Jean-Hubert Nicolay affirmait qu’il n’avait pas consommé d’alcool. Or une prise de sang effectuée à la clinique Saint-Joseph à Mons allait révéler un taux d’alcool important.

Selon plusieurs témoignages, le policier avait effectué une sortie sur le Marché-aux-Herbes à Mons ce soir-là. Les résultats de la prise de sang affichaient en fait un taux de 3,06 grammes d’alcool, six fois plus que la limite autorisée ! Rappelons que l’éthylotest effectué par des policiers de la zone boraine, juste après l’accident, avait été négatif selon les déclarations de l’intéressé.

Recontactée par nos soins, la zone boraine ne souhaite pas faire de commentaires encore ce lundi.

De faux p.-v. ?

Ce lundi, Georges-Louis Bouchez, chef de groupe de Mons en Mieux et membre du conseil de police, a réagi. « On ne peut pas croire une seconde que l’éthylotest était négatif alors que la prise de sang a révélé plus de 3 gr d’alcool ! », déclare-t-il. « S’il s’avère qu’il y a eu de faux p.-v., il est évident que d’autres personnes devront assumer leurs actes et quitter la police ! »

Pour Georges-Louis Bouchez, la réaction du chef de corps après la divulgation des résultats de la prise de sang pose question. Le chef de groupe demande par conséquent la suspension du chef de corps de ses fonctions, avec effets immédiats, ensuite qu’une enquête soit menée. « Si le mensonge est avéré, il doit être révoqué de la police, c’est clair ! Bien sûr, il y a la présomption d’innocence, on ne peut clouer quelqu’un au pilori sans l’avoir entendu, mais beaucoup d’éléments et de témoignages vont dans le même sens. »

Mons en Mieux entend établir toute la transparence sur cette affaire et demande la tenue d’un conseil de police en urgence, à savoir ce vendredi. Et de rappeler que le conseil de police est compétent pour ce qui relève des questions personnelles des membres de la zone de police.

Une enquête du comité P

Par ailleurs, MeM souhaite qu’une enquête du Comité P soit menée au niveau de la zone de police de Mons-Quévy mais aussi au sein de la zone boraine étant donné que c’est cette dernière qui a procédé à l’éthylotest.

« Nous avons toujours respecté la police mais la loi doit être la même pour tout le monde ! Ce n’est pas de l’acharnement sur le chef de zone. Nous sommes face à une situation inédite et d’une gravité rarement atteinte ! C’est surprenant que le bourgmestre de Mons ne soit pas encore intervenu à ce stade. Il en va de la crédibilité de la police. »