Appel aux artistes: le magasin «Mons où venir» cherche des créations sur le Doudou

Catherine et Laurence, de la boutique «Mons où venir», lancent un appel aux artistes et artisans. - D.R.

La ducasse de Mons aura bel et bien lieu en juin prochain. L’occasion pour le petit magasin indépendant «Mons où venir» de proposer de nouveaux articles sur ce thème. Mais pour cela, Laurence et Catherine recherchent des artisans et artistes.