Mons a lancé sa commission consultative des piétons

La nouvelle commission consultative des piétons de la Ville de Mons s’est réunie pour la première fois cette semaine.

« C’est les citoyens qui pratiquent ces chemins tous les jours, qui les connaissent le mieux et qui sont le plus à même de constater les manquements et de suggérer des améliorations. Il faut les écouter, il faut les intégrer à la réflexion ». C’est sur base de ce constat que l’échevine de la Mobilité Charlotte De Jaer a voulu mettre en place une commission consultative exclusivement dédiée aux piétons et à la marche.

Après une présentation par l’asbl Tous à Pieds de l’historique de la place de la marche dans nos villes au cours de ces dernières décennies et du panel des bonnes pratiques existant ailleurs, les membres de la commission ont chacun à leur tour exprimé leurs attentes.

Différentes priorités ont été listées :

– cartographier/ inventorier tous les chemins vicinaux existants sur l’ensemble de l’entité,

– réhabiliter des sentiers oubliés ou plus entretenus,

– créer des balisages, signaliser les sentiers,

– relier les points d’intérêt les uns aux autres, compléter les itinéraires par des chaînons manquants et rendre les quartiers et les villages plus perméables à la marche,

– agir contre les incivilités comme le stationnement sauvage sur les trottoirs,

– trouver des solutions à des obstacles temporaires comme par exemple des échafaudages ou engins de travaux qui obstruent les trottoirs,

– créer des aménagements pour sécuriser ou embellir certains cheminements.

Les idées sont nombreuses et diverses. Le service mobilité est désormais chargé d’intégrer ces différentes pistes d’action dans un programme qui servira d’agenda aux futures réunions de la CCP et bientôt aux premières actions concrètes sur le terrain.