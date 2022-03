Des cochons d’Inde abandonnés au milieu de déchets à Colfontaine

Ce mercredi, une association de Ville-Pommerœul est intervenue à Colfontaine. C’est dans un bois qu’une personne avait jeté ses déchets... et des cochons d’Inde !

L’ASBL « Au bonheur animal » a dû intervenir ce mercredi après-midi suite un appel de la police. Une personne avait jeté ses déchets dans le bois de Colfontaine. Parmi ceux-ci, six cochons d’Inde ! « Nous nous sommes rendus sur place et dès notre arrivée, nous avons pu voir les premiers animaux. Ça a été assez sportif car ils étaient tous à des endroits différents et sous les ronces bien sûr », commente l’ASBL.

Le sauvetage a été compliqué. - Facebook - Au bonheur animal

Une intervention dans le bois de Colfontaine. - Facebook - Au bonheur animal

Au milieu des déchets. - Facebook - Au bonheur animal

Heureusement, plusieurs bénévoles sont arrivés à la rescousse. « Nous avons réussi à récupérer toute la petite famille. En tout, il y a quatre femelles gestantes au vu de leur ventre et deux mâles », précise-t-elle. Mais les petits rongeurs sont malades. « Ils ont la teigne ou la gale. Ils seront vus rapidement par le vétérinaire. Sinon tout ce petit monde semble bien se porter », rassure-t-elle.

Ils ont tous été sauvés. - Facebook - Au bonheur animal

Ils seront vus par un vétérinaire. - Facebook - Au bonheur animal

L’ASBL est intervenue ce mercredi. - Facebook - Au bonheur animal

Heureusement, tout est bien qui finit bien. L’ASBL a pu compter sur les voisins qui ont signalé la situation et montré les endroits où ils avaient vu les rongeurs. « Une fois de plus ce sont les animaux qui trinquent pour des personnes irresponsables », conclut amèrement « Au bonheur animal ».