Le violoncelle dévoile ses multiples facettes le temps d’une semaine à Mons

Huit soirées à Arsonic, un concert de midi avec la complicité d’ARTS² et une première en ligne composeront cette semaine riche en découvertes sur MARS.

Saviez-vous que le violoncelle est l’instrument le plus proche de la voix humaine ? Irrésistible, son chant envoûtant pénètre au plus profond de l’âme… Pour sa deuxième édition, la Semaine du violoncelle en décline les multiples facettes sous les doigts de virtuoses inspirés : classique, romantique, jazz, en créations et en chansons.

Le spécialiste en musique ancienne, Hervé Douchy, interprétera les Six Suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach. La violoncelliste française Astrig Siranossian donnera en avant-première le programme de son prochain CD (sortie prévue en septembre 2022) « Duo Solo » qui unit tradition populaire et musique savante.

Pour sa part, l’ensemble Musiques Nouvelles réunira un, deux, quatre et enfin huit violoncelles sur scène pour une soirée mystérieuse où une chorale de chiroptères sera invitée par Jean-Paul Dessy.

À l’affiche également, les violoncellistes Sigrid Vandenbogaerde, Han Bin Yoon, Amy Norrington, Pierre Michaud et le Loco Motive Trio partageront leur talent, leur passion et leur univers.

En cadeau pour le public en ligne, la première diffusion du concert « Prayers of the heart » dès le 24 mars à 20h.

À l’affiche de la semaine

Lundi 21 mars

18h & 18h45 : Hervé Douchy

20h : 3 Fluid Suites for cello

Mardi 22 mars

12h15 : Les Midis d’ARTS²

18h : RDV soins et sons

20h : Duo Norrington/Boulenger

Mercredi 23 mars

18h & 18h45 : Hervé Douchy

20h : Astrig Siranossian – Enregistrement public de son album

Jeudi 24 mars

20h : Chants de la nuit, lumières du jour – création de Musiques Nouvelles

En ligne : Prayers of the heart

Vendredi 25 mars

18h45 : Hervé Douchy

19h : Pierre Michaud

21h : Loco Motive Trio

Informations pratiques

La Semaine du violoncelle du 19 mars au 26 mars.

Arsonic, rue de Nimy, 138 à Mons. Infos sur le site : www.surmars.be