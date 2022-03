EDITO - Strépy: un plan urgent contre les pirates de la route

Editorial

C’est un drame insensé, terrible, injuste et révoltant qui a frappé ce dimanche à l’aube toute la communauté du carnaval de la région du Centre. Dans toutes les régions qui le célèbrent, le carnaval est symbole de joie, de fête, de partage, de rire, d’égalité aussi. Un moment suspendu dans le temps où s’effacent les différences sociales, les soucis du quotidien, les petites querelles sans importance…

Alors, après deux années minées par le Covid, tous les « carnavaleux » se faisaient une joie de renouer avec leur passion, de retrouver les amis, d’arpenter les rues des villages pour préparer le grand retour de la fête.

Mais hier, ce bonheur collectif s’est transformé en drame horrible à Strépy. Par la faute de deux inconscients, d’un chauffard sous influence qui a transformé son bolide en arme mortelle.

L’enquête devra identifier les causes précises de cette catastrophe, mais le travail de notre rédaction laisse penser que le cocktail alcool, stupéfiants, fatigue et moteur surpuissant est à l’origine du drame. La justice devra faire son travail, mais les familles endeuillées méritent une réponse à la hauteur de leur détresse. Une réponse qui ne peut éviter de replacer la sécurité routière, la formation des conducteurs et la répression sévère de toute dérive au centre du débat. Il est capital d’agir vite et fort pour mettre les pirates de la route hors d’état de nuire, d’appliquer des sanctions lourdes, voire des retraits de permis définitifs dans les cas les plus évidents. Et notre enquête nous permet d’affirmer que le chauffard qui a provoqué le drame de Strépy entrait clairement dans la catégorie des personnes à risque…