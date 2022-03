Drame à Strépy: la conférence de presse du parquet de Mons (vidéo)

Paolo, le chauffard du drame de Bracquegnies, a été inculpé de coups et blessures et d’homicide involontaires. Il n’avait pas bu et n’était pas drogué. Le parquet de Mons a tenu un point presse ce mardi matin.

C’est très tardivement durant la nuit de lundi à mardi que Paolo, le chauffeur du drame de Bracquegnies a été interrogé par la juge d’instruction en charge du dossier. Pour rappel, le conducteur a heurté de plein fouet des gilles et accompagnant participant à un ramassage du carnaval du village de l’entité louviéroise. Six personnes sont décédées, dix sont gravement blessées et 27 légèrement blessées.

« L’enquête a connu des avancées significatives », a expliqué le substitut du procureur du Roi Damien Verheyen« Le conducteur du véhicule en cause a été identifié en la personne de Paolo F. et le passager en la personne de Antonino F. L’éthylomètre effectué dimanche par les services de police juste après les faits a révélé dans le chef du conducteur un taux d’alcool de 0.29 mg par litre d’air alvéolaire expiré, ce qui constitue un faible dépassement de la limite autorisée. Le test salivaire destiné à donner une indication sur une éventuelle consommation de stupéfiants s’est révélé négatif. Il faudra toutefois attendre plusieurs jours pour recevoir des analyses sanguines complètes. »

« L’enquête, et notamment une première analyse des images de vidéosurveillance, a permis de constater que le véhicule roulait à une vitesse excessive et a freiné avant le choc », a ajouté le substitut du procureur du Roi Damien Verheyen. « Les deux suspects, à savoir le conducteur et son passager, ont été auditionné à plusieurs reprises par les services de la police judiciaire fédérale dimanche et lundi. Ils ont ensuite fait l’objet, cette nuit, d’un interrogatoire par la juge d’instruction en charge du dossier. Paolo F. reconnaît avoir roulé à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée dans la rue des Canadiens et avoir été surpris par le groupe de gilles. Il explique avoir poursuivi sa route sur plusieurs centaines de mètres par l’état de choc dans lequel il se trouvait. A l’issue de cet interrogatoire, Paolo F. a été inculpé homicides involontaires résultant d’un accident de la route et de coups et blessures involontaires résultants d’un accident de la route. Il a été placé sous mandat d’arrêt et écroué à la prison de Tournai. Antonino F. a quant à lui été inculpé de non-assistance à personne en danger et a été remis en liberté sous conditions notamment de s’abstenir de tout contact avec Paolo F., de s’abstenir de tout contact avec les victimes et leurs proches, et de s’abstenir de tout contact avec la presse. La chambre du conseil de Tournai décidera dans les cinq jours s’il y a lieu de maintenir la détention préventive de Paolo F. pour une durée d’un mois. La qualification retenue est provisoire et est fondée sur les éléments de l’enquête qui est encore parcellaire. »

Les peines prévues par le code pénal

« Les infractions d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires résultant d’un accident de la route sont respectivement punies par le code pénal de peines de 3 mois à 5 ans d’emprisonnement et de 8 jours à un an d’emprisonnement. », a également expliqué le substitut du procureur du Roi Damien Verheyen.

La juge d’instruction a décidé de le placer sous mandat d’arrêt pour coups et blessures involontaires et homicide involontaire. Les faits sont donc considérés comme un accident aux terribles conséquences.

