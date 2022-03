La commune de Quaregnon a ouvert un registre de condoléances suite au drame de Strépy

Un registre de condoléances a été mis en place dans le hall de l’hôtel de ville de Quaregnon. Vous pouvez vous y rendre pendant les heures de bureau, pour marquer votre soutien aux familles des victimes.

Le bourgmestre de Quaregnon ne s’est pas posé de questions. Ému par le drame qui aurait pu se produire dans n’importe quelle autre commune, Damien Jenart n’a pas hésité à ouvrir un registre de condoléances.

« Des citoyens me l’ont demandé aussi, explique-t-il. L’idée est d’être solidaire. Rien que d’y penser, j’ai des frissons. C’est une terrible épreuve. Et chez nous, c’est la cavalcade dans quelques semaines. Cela me semblait normal de les soutenir de cette façon. »

Les citoyens qui veulent exprimer leurs condoléances et leur soutien aux familles endeuillées peuvent donc se rendre dans le hall de l’hôtel de ville.