Une pétition réclame «justice pour les victimes de Bracquegnies»!

Ce mardi, vers 20h, près de 10.000 personnes avaient déjà signé la pétition lancée par Lorens Demil. Le jeune homme dit ne pas comprendre le motif d’inculpation d’homicide involontaire et vouloir que justice soit rendue pour les victimes.

Sur son profil, Lorens Demil n’a pas hésité à commenter le motif d’inculpation (homicide involontaire et coups et blessures involontaires, ndlr) du chauffeur qui a foncé dans la foule dimanche matin, causant la mort de six personnes, en blessant gravement 10 autres et plus légèrement 27. « Je n’ai pas de mots... C'est juste honteux ! Ceux qui ont vu les images de vidéosurveillance peuvent bien se rendre compte qu'il renverse tout un groupe, roule sur un dernier gille et qu'à aucun moment, il ne met son pied sur le frein. Et il va encore tuer deux autres personnes plus loin. Ce n’est plus un accident mais bien un meurtre ! Il faut que justice soit faite. Cette fois, j'espère que les gens vont se mobiliser et qu'on ne laissera pas faire ça », s’exclamait-il.

L’illustration de la pétition. - Aurélie Souplit.

Quelques instants plus tard, le Louviérois demandait de partager un maximum le lien de la pétition qu’il avait créée via le lien https://www.leslignesbougent.org. Intitulée « Justice pour les victimes de Bracquegnies », la pétition qui est illustrée par un petit gille dessiné par Aurélie Souplit avait déjà recueilli près de 10.000 signatures aux alentours de 20h, ce mardi. « Quand nous voyons que ce qu'il s'est passé au carnaval de Strépy-Bracquegnies est qualifié ‘d'homicide involontaire’, nous nous disons que nous ne pouvons pas laisser ce crime impuni, ne serait-ce que pour toutes ces victimes et ces familles détruites, » commente l’auteur. « J'invite toutes les personnes qui pensent comme moi à signer cette pétition pour faire reconnaître l'intention de donner la mort. »