Attention à Quaregnon: de faux agents d’Ores circulent

Le gestionnaire wallon des réseaux de distribution Ores appelle à la vigilance. Des individus se font passer pour des travailleurs d’Ores à Quaregnon.

« Il nous revient que des individus se font passer pour des releveurs de compteurs d’Ores dans la région de Quaregnon, mais ne sont pas en mesure de prouver leur appartenance à notre entreprise », communique la société. « Nous vous rappelons que dans tous les cas, nos releveurs sont en possession d’une carte d’identification nominative avec photo ou d’une lettre de mission », précise-t-elle.

Sur son site, Ores précise la manière de reconnaître ses techniciens : « Ils portent une tenue spécifique de couleur grise arborant notre logo à l’avant et à l’arrière de leur tenue. Dans certaines circonstances, les techniciens peuvent être équipés de vêtements adaptés comme des vêtements de pluie. Ils sont gris et jaune et arborent également notre logo. Ils disposent, pour la plupart, d’un véhicule sur lequel vous retrouvez également notre logo et les couleurs qui composent notre identité visuelle. »

En cas de doute, Ores conseille de demander la carte d’identification directement à la personne qui se présente. Il est également possible d’appeler Ores au 078/15.78.01.