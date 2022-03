P2B: Mons Nord-Vacresse et USGTH B-Symphorinois B? Malheur aux vaincus

Vacresse et le Symphorinois B directement impliqués. - E.G.

Les quatre derniers classés de la série s’affrontent ce dimanche! Vacresse se déplace à Mons Nord, tandis que l’USGTH B reçoit le Symphorinois B. L’étau se resserre de plus en plus pour ces équipes à six journées de la fin du championnat.