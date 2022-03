Ville et Province installent des moutons sur le site de la cascade d’Hyon

Vidéos

Moutons et chèvres s’apprêtent à jouer les « tondeuses à gazon » sur les sites de la cascade d’Hyon, du château d’Havré mais aussi à proximité du Centre des Congrès MICX.

À travers un projet supracommunal d’écopâturage, la Ville de Mons et la Province de Hainaut mettent leurs forces en commun pour entretenir ces espaces verts de façon plus durable grâce à deux moutons de type Sohay, une race primitive et sauvage originaire d’Écosse dont la robustesse et la robe marron s’adaptent à toutes les conditions climatiques.

« En tant que vétérinaire, je peux vous dire que ce sont des animaux très légers et habiles. Ils sont aussi très résistants aux parasites et pèsent entre 35 et 40 kilos. Ce sont des moutons un peu farouche et le public devra s’abstenir de les nourrir », explique le député provincial Pascal Lafosse.

L’espace est accessible au public. - C.M.

Il s’agit de deux moutons mâles de type «Soay». - C.M.

Des économies réalisées

L’écopâturage est une gestion différenciée qui a l’avantage de ne pas produire de déchets verts, de ne pas faire de bruit, d’améliorer le bilan carbone, de favoriser la biodiversité et d’éviter l’achat de matériel, par opposition à la tonte et la fauche. Il y a donc un intérêt économique et environnemental mais aussi social puisque la présence des animaux est souvent très appréciée des habitants. « Nous nous rapprochons de la nature en divisant les coûts et le travail de nos équipes », ajoute le bourgmestre Nicolas Martin.

Une collaboration entre la ville de Mons et la province du Hainaut. - C.M.

Nouvel espace d’écopâturage à Hyon! - C.M.

Presque tous les espaces peuvent se prêter à cette pratique, il suffit de bien choisir le type d’animaux en fonction de la superficie et des contraintes locales ! À noter que le site est bien clôturé.