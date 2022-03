Attention, des moutons sont en vadrouille sur l’axiale boraine vers Dour! (vidéo)

Insolite

Cela fait plusieurs jours que Yannick cherche à récupérer ses 15 moutons. Ils se sont échappés de leur enclos suite à un acte de vandalisme. De race Soay, plutôt sauvages, ces moutons ne se laissent pas attraper facilement. Ils sont sur l’axiale.

Automobilistes, levez le pied ! Une quinzaine de moutons sont en vadrouille sur l’axiale boraine, comme en témoigne la vidéo. Ils se sont échappés depuis plusieurs jours. C’est Cyril Mascolo, conseiller communal à Boussu, qui donne l’alerte : « Mon ami, qui fait de l’écopâturage, a été victime de vandalisme sur un terrain à Boussu-bois. Les moutons se sont échappés et nous n’arrivons plus à les retrouver. Il s’agit de moutons de Soay. Ils ressemblent à des chèvres et sont très peureux. Si vous les voyez, veuillez me contacter au plus vite », écrit-il sur Facebook.

Que s’est-il passé ? « Ce sont les moutons d’un ami, Yannick Servais. La clôture de leur enclos a été vandalisée pour voler du matériel. La police est au courant, on essaie de les récupérer. Mais ce sont des moutons de race Soay, plutôt sauvages, ce n’est pas facile de les approcher ».

Dans le cimetière

Le propriétaire suit leur parcours. « On les localise grâce aux témoignages des gens. Mais ce n’est pas facile car parfois, entre le moment du témoignage et l’arrivée de mon ami, il se passe 15 minutes. Et les moutons peuvent faire beaucoup de mètres pendant ce temps… »

Ils ne s’étaient jusque-là pas trop approchés des grand-routes… L’axiale boraine étant très fréquentée, il reste à espérer que les automobilistes lèveront le pied. Sur la vidéo, ils sont sur l’axiale en direction de Dour.

Si vous croisez les moutons

Malheureusement, Yannick Servais n’a pas encore réussi à les attraper. « Ils sont déjà repartis, nous confie-t-il vers 16h30. Ils étaient tout près du terrain où ils sont normalement. J’avais réussi à les enfermer dans le cimetière et puis, en ouvrant la clôture, ils se sont à nouveau échappés », constate-t-il.

Si vous apercevez ces moutons, voici la marche à suivre : « Il ne faut pas s’en approcher et me contacter directement. Ne surtout pas courir après ni crier. Il faut les laisser tranquille, protéger la zone des voitures et m’appeler directement au 0484 51 67 79 », conclut Yannick Servais.