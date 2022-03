Vélo: découvrez les cotes de Mons et Frameries, seules entités notées chez nous

Le GRACQ, le groupe de recherche et d’action des cyclistes quotidiens, tire le bilan de son sondage sur le vélo en Wallonie. Dans notre arrondissement, seules les communes de Mons et de Frameries sont classées. Et les cotes ne sont pas fameuses.

** ******** ****** ** ***** * ****** *** ***** ** ****** ********* ** ********* ************** ******* ** ************** ** **** ***** ******* *** ** ***** ** ************ ********** ** ***** *** ******* ******** **** *** ******** ********** ** ****** ****** **** ********* ***** **** ************* ***** *************** ****************** ** ****** ********* ** ******* ****** *** ** ****** **** ******* *** ** ***** *** ******************* ****************** ** *** ** **** *** ************* ********************* ** ** ******** ** ************** ******** ** ****** ** **** ******** ********** *** ******* ** ** ***** ** **** *** ** ***** ** *** ***** ** ******* **** ** ********** *************** ******************** ** ** ******** ** ****** *** ********* ********* *** ** ******** ********* **** ** *************** ****** ***** ** **** **** ***** *** ** *********** ** ******* ** ************** ********* ** ***** **** ** ********* ********** ***** ** ***** **** ** ****** *** ***** ****** ** ***** ** **** *** ******** **** ** *** * *** ********* ********** ***** *** ******* ****** *** **** ** ****** *********** *********** ******* ******* ****** **** **** ****** ***** *** ** **** ********** *** ** ****** ***** *** ****** ** **** ** ****** ****************** ******** ********* ** ***** ********* ** ** ********** ***** ****************** ************ ************ ** **** ******** *********** *** ******* ************ ******* ******** **** ********** ** ***** ** ******* ** ** ********* ** *********** ** *** ************************ ** ******** ** ***** **** ******** ********* ** ***** *** ****** **** ********** *** ******* ********* ** *** ******** ** ***** *** *********** **** ** ****** ** *** ************* ***** *** *** ******** ********** *** ** ****** **** ***** *************** ***** ***** ** ********* ******* ****** ********** ** ******* ******* *** **** ** ***** ************ ** ** ****** ** **** ******************* ** ** ****** ** *** ********* *** ******* **************************** ** *************** ** ****** *** ** ****** ******** ** ***** ************** ******* *** ***** ***** ** ********* **** ** ***** ** ********* ************ *************** ************ **** ** ***** **** *** *********** ** ******** ****** ** ************ ****** * ******** ** ****** ** ***** ** ***** ** ****** ******** ** *********** ** ********* ****** ** ****************** *** **** *********** ** *** ****** ** ****** *** ******** ********** ** **** ************ *** ********* **** ** **** ****************** ***************** ********* **** ********* ******** ********* ** ************* ********* ******** Mons-Borinage: voici les communes qui offrent des primes pour l'achat de vélos Jurbise, Mons et Saint-Ghislain encouragent l'achat de vélos. - St. Peron Vous l'avez certainement remarqué, le prix des carburants a fortement augmenté. De fait, de plus en plus de personnes se tournent vers le vélo. Certaines communes offrent d’ailleurs des primes. ******* **** ********** ************ ******** **** ** ************* ** ******** ******* *** ***** ********** ** ********* ****** ****** *** ***** *** ******** *** ******* **************** * **** ** *** ********** *** ******* ******* ************ ** ******* ********* *** ******* ** ** ***** **** ** ********* ********** * *** ************* ********* ** ** ***** ********* ********** ********** *** ****** ** ******** ***** ***** ** ******** *** ********** ********** ** * **** ** ** ****** *** ******** **** *** ******* ******** *** ********** *** ***** ****** ** ********* **** ** ** ******* ** ** ***** ******* ** ** **** ** ********** ***** ** *** ********* **** ** ** ** ********* ***** ********* ******** ********* ********* ***** *** ****** **** *** ****** ** ********** *********** *** **** ******* ********** ********* ****** *** ************** *********** **** ******** ** ***** ********* *** ********** ********* *** ******* ***** ** ******* ** ** ********* ** ******** ** ************** ***** ** ***** *** ******** ** ******* *** ********* *** ************* ********* ******* *** *** ***** ******** ** *** *** **** ********* **** ** ***** ************ **** ** ***** ********** ** ***** *********** ***** ** **** ** ** **** ********* **** *** ***** ********* *** ** ************ *** *** **** ** ***** ********** *** *********** *********** ** *** ********* ***** ******** ********* ************ *** *** **** ** ***** ** ********** ************ **** ** *** ************** *********** **** ****** ** ** ***** ******* ** ****** *** *** **** ** ***** ****** * **** ********** *** ***** ** ** *** **** ********* ****** ******** ********* ************** ******* *** ***** ******** ** ********* ** **** ********** ********** ** ** *** **** ** ***** ********** ************* *** *** **** ** ***** *********** ************* ***** *** *** *** **** ** ***** ********** **** ** *** *** **** ** ***** *********** ***** ******* ** ********* ** **************** ****** *** *********** ********* ***** ** ******* ** ** ***** ********* ***** **** ***** ** ** *** **** **** **** ** *** ******** ***** ** ********* ******* *** ******** ******* ** ************** ********* ** ** ***** ***** *** *** ********** ***********