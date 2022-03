Alerte SMOG: l’autoroute E19/E42 limitée à 90 km/h vendredi et samedi

L’autoroute E19/E42 traverse toute la région de Mons-Borinage. Elle sera limitée à 90 km/h de Bois d’Haine à la frontière française ces vendredi et samedi en raison d’une alerte SMOG. Les bus seront aussi gratuits.

Il faudra lever le pied ces vendredi et samedi sur l’autoroute ! Plusieurs tronçons sont concernés, un peu partout en Wallonie, par une alerte SMOG. La v itesse maximale sera limitée à 90 km/h. Chez nous, c’est sur l’ E42-E19/A7, entre la frontière française et Bois d’Haine. Mais d’après le plan de la Sofico, la limitation de vitesse à 90 km/h ne vaut pas pour le R5 qui traverse Jemappes, Cuesmes, Frameries et Asquillies. Sofico

« Suite à un pic de pollution aux particules fines, les plans d’actions régionaux sont activés à partir ce vendredi 25 mars et ce samedi 26 mars », explique la Sofico.

Les bus gratuits

Le TEC a également réagi à ce pic de pollution annoncé : « Dans le cadre du Plan d’Actions « Air-Climat » mis en place en Région Wallonne en cas de pic de pollution par les poussières fines, le TEC annonce la gratuité du transport en commun ces 25 et 26 mars 2022, selon l’alerte édictée par la Cellule Interrégionale de l’Environnement (CELINE) ».

Cette mesure est d’application sur l’ensemble du réseau TEC.