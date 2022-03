Emmaüs à Ghlin lance des actions solidaires pour l’Ukraine

Emmaüs Europe a ouvert un fonds et a lancé un appel à solidarité auprès de ses membres.

Depuis le 24 février, l’Ukraine subit une attaque militaire de la part de la Russie. Cette situation touche directement les deux groupes Emmaüs dans ce pays, appelés Oleysa et Nasha-Khata, qui ne peuvent bien sûr plus mener leurs activités habituelles et qui se mobilisent pour venir en aide aux très nombreuses personnes qui fuient les combats.

Les groupes dans les pays voisins, en Pologne et en Roumanie notamment, se mobilisent également pour apporter leur aide aux premiers exilés.

L’Union Européenne estime que plus de 15 % de la population d’Ukraine, soit 7 millions de personnes, sera déplacée par ce conflit.

Face à cette situation, Emmaüs Europe a ouvert un fonds et a lancé un appel à solidarité auprès de ses membres.

Actions solidaires « Ukraine »

Les mardis, jeudis et samedis, de 10h à 12h, dépôts de :

– vêtements enfants tous âges, langes, nécessaire de toilettes…

– lits pliants pour enfants

– produits d’hygiène pour adultes.

Le samedi 26 mars 2022, de 10h à 16h, vente au profit des Communautés Emmaüs d’Ukraine.

Infos : 065/33.53.60 ou 0470/56.52.57. ou par mail à : info@emmaus-ghlin.be

Site : www.emmaus-ghlin.be