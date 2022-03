La brasserie de Londres-Mons a inauguré sa nouvelle bière: la Montoise blonde

Reportage

Ça va plaire aux amateurs de bières ! Ce vendredi, la brasserie de Londres-Mons, lancée par quatre amis associés, a présenté sa nouvelle bière : la Montoise blonde.

« C’est un projet qui date d’il y a plusieurs années et je suis très heureux et très fier de vous présenter notre nouvelle bière », lance tout sourire Massimo Falasca ce vendredi midi. « Il s’agit du résultat des premiers brassins réalisés sur place dans notre brasserie de Londres-Mons. »

Ce projet est né il y a presque 10 ans lorsque Massimo Falasca lançait La Montoise, une bière fabriquée à Binche par la brasserie La Binchoise. À ses côtés, Laurent Wuillot, Benoit Garnier et Grégory Piotto. En 2015, ils créent la Trinité qui sera rejointe par sa petite sœur en 2017, la Montoise 5, une nouvelle bière généreuse. « C’est à ce moment précis que nous avons décidé de créer notre propre brasserie », affirme Massimo Falasca.

Maîtres de leur production

Grégory Piotto, passionné de bières belges, patron du site de vente en ligne spécialisé www.lesbieresbelges.be et l’un des cofondateurs de la marque Belgica Beer, insiste sur la maîtrise totale de leur produit. « C’était important pour nous de pouvoir gérer la gestion des matières premières et le processus de production. Nous sommes très fiers de pouvoir brasser la Montoise en plein centre-ville de Mons. Il s’agit d’une bière de haute fermentation refermentée ensuite en bouteille. Le degré d’alcool a certes un peu diminué mais c’est pour la rendre plus accessible au public. »

La nouvelle Montoise blonde est en effet à 5,8º contre 6,2 pour l’ancienne. « Nous espérons qu’elle devienne un emblème pour les Montois et qu’ils n’hésiteront pas à la boire en terrasse comme on boit une pils par exemple. Nous avons aussi travaillé sur le packaging et on espère que chaque Montois aura un pack de Montoises dans son frigo », poursuit Greg Piotto.

Une forte identité

Malgré une période de pandémie difficile à gérer, l’entrepreneur Massimo Falasca a aujourd’hui réussi son pari : ramener la Montoise à la maison. « C’est un moment fort en émotion. Ce n’est pas qu’une simple bière puisqu’elle porte le nom de la ville de Mons. C’est très important car cela envoie un message fort à la population : soyez fiers de votre ville ! »

Le bourgmestre de Mons Nicolas Martin, qui a goûté la nouvelle Montoise, se réjouit également de l’ancrage local de la brasserie. « En tant qu’autorités publiques, nous ne pouvons pas rêver mieux. Je tiens à souligner leur professionnalisme et leurs ambitions dans ce projet rondement mené. »

