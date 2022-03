Opération nettoyage à Quaregnon: plus de 50 sacs de déchets ramassés

Une action de nettoyage a été réalisée dans le déversoir d’orage relié à la Haine et situé au sentier du Brûle. Objectif : collecter les déchets, notamment les lingettes enfouies dans les boues du déversoir et les berges. Plus de 50 sacs ramassés !

Cette journée nettoyage a été organisée dans le cadre des journées de l’eau et à l’initiative de la section « Entre Haine et Honnelles » des Cercles Naturalistes de Belgique, en partenariat avec la commune de Quaregnon.

L’opération a permis de ramasser 50 sacs de déchets tout venant, 3 sacs de déchets PMC ainsi que des encombrants !

« Merci aux volontaires de la section « Entre Haine et Honnelles » et aux membres du service propreté pour leur professionnalisme habituel », souligne la commune de Quaregnon. « En tant que citoyens, respectons leur travail pour que notre commune soit belle, propre et agréable. »