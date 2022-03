Semaine du donateur à Mons: donnez vos livres et aidez à changer la vie des gens

Du 28 mars au 03 avril, Oxfam Belgique organise la « Semaine du donateur » dans ses 30 magasins de seconde main. À Mons, une petite attention gourmande est prévue le samedi 3 avril pour tous ceux qui apportent des livres en bon état ce jour-là.

À l’approche du printemps, il est traditionnellement temps de ranger et de sortir les choses superflues de la maison.

Que faites-vous des livres dont vous n’avez plus besoin ? Vous les entreposez dans le grenier, vous les donnez à vos amis, ils finissent à la poubelle ou au parc à conteneurs ? Il existe une bien meilleure idée : apportez vos livres en bon état au magasin de seconde main d’Oxfam à Mons. Le don que vous faites à Oxfam aujourd’hui peut changer une vie pour toujours !

Tous les livres en bon état sont les bienvenus : romans, livres de poche, policiers, livres pour enfants et jeunes, livres d’histoire, de psychologie, manuels scolaires, dictionnaires, et bien plus encore. Les bénévoles, dont certains travaillent au magasin depuis plus de 10 ans, ont acquis une bonne expérience dans le domaine. Ils nettoient et trient les livres et les disposent sur les présentoirs du magasin à l’attention des clients.

Par après, le produit de la vente sert aux projets d’Oxfam, projets qui combattent la pauvreté et les inégalités dans le monde entier.

Bien entendu, même après la « Semaine du donateur », vous pouvez toujours visiter le magasin et notamment y apporter vos livres.

À propos d’Oxfam-Belgique

– Oxfam-Belgique compte 32 magasins de seconde main en Belgique et 457.000 clients.

– Plus de 1.000 bénévoles et employés préparent les marchandises en vue de leur réutilisation.

– Plus d’informations sur https ://www.oxfamsol.be/fr/la-semaine-du-donateur-du-28-mars-au-3-avril

Oxfam Computer- & Bookshop à Mons, rue de Houdain, 5b.

Infos sur https ://fr-fr.facebook.com/OxfamShopMons/