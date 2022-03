Miss Belgique 2022: Chayenne van Aarle, 22 ans, élue plus belle femme du Royaume!

Vidéos

Ce samedi 26 mars, Miss Belgique 2022 a été couronnée parmi les 30 finalistes. C’est Chayenne van Aarle, 22 ans et originaire d’Anvers, qui a été élue.

C’est au théâtre Proximus de La Panne qu’avait lieu, hier soir, la finale de Miss Belgique 2022 pour laquelle 30 candidates (dont 12 francophones) étaient en lice. La soirée, animée par l’ancienne Miss Virginie Claes et par Gaëtan Bartosz (Radio Contact), était diffusée, pour la première fois, en direct sur notre site de Sudinfo.

La soirée a démarré avec la traditionnelle chorégraphie sur une musique entrainante avant le défilé en robes de soirée au cours duquel les candidates ont pu laisser parler la princesse qui sommeille en elle.

Dans le jury, on retrouvait bien évidemment Darline Devos, la présidente du comité Miss Belgique, mais aussi David Jeanmotte, le relookeur de Vivacité, et sa collègue du Grand Cactus, la belle Livia Dushkoff. ainsi qu’Anna Neplyah, Miss Ukraine qui a fui son pays et qui s’est réfugiée à Paris. Elle a eu droit à une standing ovation quand elle s’est présentée. Elle s’est exprimée sur la guerre dans son pays, laissant la salle sans voix. « J’ai une question pour tout le monde. Pourquoi la paix sur terre dépend-elle d’une seule personne, un terroriste, qui a le sang de millions de gens sur ses mains ? Il n’y a pas que des soldats qui meurent dans mon pays. Il y a aussi des enfants. On ne peut pas imaginer ça. Je demande à l’OTAN de nous aider ». Elle a également appelé l’arrêt de la guerre dans son pays. « Des gens meurent toutes les heures pour protéger la démocratie en Europe. S’il vous plaît, arrêtez la guerre en Ukraine », a-t-elle conclu, les larmes aux yeux tandis que la salle retenait son souffle.

Cyber-harcèlement

Il était ensuite déjà temps de choisir le top 22 dans lequel figuraient 7 francophones sur les 12 du départ. Les spectateurs ont aussi eu droit aux traditionnelles vidéos tournées en février sous le soleil égyptien avant les questions des présentateurs. Les filles ont parlé de cyber-harcèlement mais aussi d’architecture, de droit ou encore du sauvetage des animaux de cirque.

Sur le coup de 23h40, les résultats sont tombés. C’est Chayenne van Aarle, 22 ans, de Gramont, hôtesse de l’air, qui repart avec la couronne, devant Elle Leclerq, 22 ans, de Lokeren, agent immobilier, et Silvana Spyros, 25 ans, de Maasmechelen, qui travaille en logistique & distribution management chez Pfizer.