Selon une étude du GRACQ, Mons classée peu favorable au vélo et Frameries défavorable

Le Groupe de recherche et d’action des cyclistes quotidiens (GRACQ) a publié un baromètre sur les villes et leur accueil des vélos. Les communes francophones belges sont nulles! Mons est classée «peu favorable», et Frameries «défavorable».

**** ** ********* **** *** ****** ** ****************** ** ***** ** ***** ** ********* *** **** ***** ******** *** ********* ******* ** ********* ******** ***** ********** ** ****** ***** *** ********* *** ********** ** ********** ** ***** **** *** ********* ************ *** ******** ********* ********** ****** ** ********* ******** ** ****** ** ********* ****** ***************** *** ******* *** **************** ****** ******* ******** ******* *********** ************** **** ******* ** ********* ****** ** ** ******* ************ ** ***************** ********** ********** ******** *********** **** ***** ******* ** ***** ********** *** ***** *************** ** ******* **** ** ******* ******** *** ******* ** *** ********** ** ******* ***** ** *********** ** **** *** ** ********* ** *** ******************* *** ** ****** ******** ***** *********** *** *** ********* *********** *** ****** **** ******** *** ***** ** ** ******** ********* **** ** ******* ************ ** ***** * ***** ********** ** **** *** **** ** ************* ********** ** ********* ** ****** ** ** ********* *** *** ****** ***** ****** ** ********** ******* ******* ********** ** **** ******** ***** ********* ** ********* **** ***** *** ** ***** ******* ** ****** ** ****** *** ************* ** ***** *********** *** **** *** ******* *************** *** ******* *** ****** ****** ** ************* **** *** ****** **************** *** *** **** *** ***** ** ********** ********** *********** **** *** ********* ******* ** ********* ** *** ********** *** ******* *** ******** ** ********** ** ***** *********** *** ** ******** ******* **** ** ********** **** ******* *** ************** **** ***** ******** *** ******** ** ** ******* ******** ** *** **** ********* ** **** ****** ***** ***** **** ** ************** **** ********** *** ** ******* ********* ******* *** ** ****** ** ****** *** ***** ** *** *** ***** ******* ******** ********* *** ********** ** ****** ***** ******* *** ** ***** ***************** * ********** ** * * ** *** ** ********* ********* ** ************** ** ********* ** ******** ******* ***** ** ** ** *** ** ********* ****** ***** *** ****** ******* *********** ** ***** ***** **** ******** **** ** ***** ** ***************** *** **** *** ******* ****** ** **** ** ******* *** ******* ******* ************* ** ***** ** ***************** ************** **** *** ***** *************** ** ********* *** ** ************ ************* *** ******** ********* ***** *** ***** ** ******* *** ****** **** *** ************* ** ** ********* *** ***** ********* **** ***** ** ******* **** ***** *** ********* ******** ******** ** ******** ** **** ** ****** *** ******** ******** *** ******** **** ** ********** ******* ***** ****************** ****** ******* ** ********** *** ******* *** ******** *** ******** ******** *** *********** ** ******** *** *** ****** ************* *** **** **** *** **** *** ******* ********* ** **** *** ********** **** ********** ************* ** ** **** *** ****** *** ******* ******** ** ***** ****** **** ***** ** ******* ** ****** ** ***** ** **** ************* *** ************** ******** *** ********* ******* ******** **** ** ** *** ****** ** ****** *** ********* **** **** ********* *** ******* ***** ** *********** *** ******* ** ** ******* **** *** ****** **** ******* *** ************* **************** ** ** ******* **** **** ***** ** ***** ****** ** *** ******* *** *** **************** ** ** ************ *** ******** **** *** *********** ******** ***** ** ******* ******* *** ** **** ****** **** ************* *** ****** ********** ** **** ******* ***** *** **** *** ********* ** ************ ** ******* **** ******* *** ************ ************** *** ************** **** ****** ******* ************ ** ********** ******** ** ******* ** ********** *** ****** ** ******* ******* ** ********* ** ********** *** *** ********* ******* ********** ** ***** ** ******* ****** **** ******** ***** *************** *** ******** **** ** *** ******* ******* ** **** *** ******** **** *** ******* ************** *** ****** *********** **** *** ******* *** ********* ** ** ****** *********** ** ****** ** ********* *********** **** *** *** ****** ********** **** ****** ** ****** **** ******** *** ***** ************ ** * ***** *** *** ** **** ******** ********* **** ****** ** ****** *** ***** ** ****** *** *********** ***** *********** ***** ****** ** ******* **** *** ********* ************* ** ********* ** ****** ** ** *********** ****** ** ** ********** *** ***** *** **** *** ***** *** ******* ************* **** ******* **** *** *********** ** ** ******* **************** ** ****** *** *** ***** ** ******** ************ ****** ******** ***** ***************** ** ************************** ******* *** ********** ***** ************** *** **** * ******* *** ********** ** *** ******* ****** ** ********* **** *** ****** ***** ***** **** ** **** ***** ****** ***** *** ****** *********** ******** ** ********* ********** ***** ** ***** * ********** ****** ** ****** ** ********* ***** *** ******** ** ***** ** ******* ******** ** ******* **** ************ ****** ******* ********* **** *** *************** *********** ** ******* ******* ****** ********* ******* ******* ***** *** ***** ********* ** ***** **** ** ******** ***** **** ****** ********** ** ************ ** *********** **** ****** ********* ** ****** ** ********** *** *********** **** ********** *********** ** **** ***** *** ******* ********** **** ********* ** ******* ****** ************ **** ********* ** *** ******* ***** ** *********** ** **** *** *** ******** ******* *** ******* ** ******** ***** ** **** ** ** **** ** ******************** **** ******* ****** *** ****** ********* **** ** ****** ********* ******************** ** ** **** *** ******* **** ** ******* **** ********** *** ****** ****** ***** *** ****** **** ** *** ****** *********** ******** *** ******** ** ******** *** * ** ***** ***** **** ** ******* *** **** ******** ***** *** * *** *** **** ** * ******* **** ********* ******** ******* ** **** ** * ***** ******* ** *** ******* ********* ** * *** ***************** **** *** *** *** ******* ****** ************ *** ****** ********* **** ****** ** ****** *********** Vélo: découvrez les cotes de Mons et Frameries, seules entités notées chez nous Les cyclistes ont répondu à un sondage. - D.R. Le GRACQ, le groupe de recherche et d’action des cyclistes quotidiens, tire le bilan de son sondage sur le vélo en Wallonie. Dans notre arrondissement, seules les communes de Mons et de Frameries sont classées. Et les cotes ne sont pas fameuses. ** ******** ****** ** ***** * ****** *** ***** ** ****** ********* ** ********* ************** ******* ** ************** ** **** ***** ******* *** ** ***** ** ************ ********** ** ***** *** ******* ******** **** *** ******** ********** ** ****** ****** **** ********* ***** **** ************* ***** *************** ****************** ** ****** ********* ** ******* ****** *** ** ****** **** ******* *** ** ***** *** ******************* ****************** ** *** ** **** *** ************* ********************* ** ** ******** ** ************** ******** ** ****** ** **** ******** ********** *** ******* ** ** ***** ** **** *** ** ***** ** *** ***** ** ******* **** ** ********** *************** ******************** ** ** ******** ** ****** *** ********* ********* *** ** ******** ********* **** ** *************** ****** ***** ** **** **** ***** *** ** *********** ** ******* ** ************** ********* ** ***** **** ** ********* ********** ***** ** ***** **** ** ****** *** ***** ****** ** ***** ** **** *** ******** **** ** *** * *** ********* ********** ***** *** ******* ****** *** **** ** ****** *********** *********** ******* ******* ****** **** **** ****** ***** *** ** **** ********** *** ** ****** ***** *** ****** ** **** ** ****** ****************** ******** ********* ** ***** ********* ** ** ********** ***** ****************** ************ ************ ** **** ******** *********** *** ******* ************ ******* ******** **** ********** ** ***** ** ******* ** ** ********* ** *********** ** *** ************************ ** ******** ** ***** **** ******** ********* ** ***** *** ****** **** ********** *** ******* ********* ** *** ******** ** ***** *** *********** **** ** ****** Lire aussi «Le plan de mobilité montois manque de vision et d’objectifs», assène le GRACQ ** *** ************* ***** *** *** ******** ********** *** ** ****** **** ***** *************** ***** ***** ** ********* ******* ****** ********** ** ******* ******* *** **** ** ***** ************ ** ** ****** ** **** ******************* ** ** ****** ** *** ********* *** ******* **************************** ** *************** ** ****** *** ** ****** ******** ** ***** ************** ******* *** ***** ***** ** ********* **** ** ***** ** ********* ************ *************** ************ **** ** ***** **** *** *********** ** ******** ****** ** ************ ****** * ******** ** ****** ** ***** ** ***** ** ****** ******** ** *********** ** ********* ****** ** ****************** *** **** *********** ** *** ****** ** ****** *** ******** ********** ** **** ************ *** ********* **** ** **** ****************** ***************** ********* **** ********* ******** ********* ** ************* ********* ********