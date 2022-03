P3B: Harchies remporte le derby haut la main contre Pommeroeul (+photos et vidéos)

Plus hargneux et déterminés, les Mineurs ont dominé le derby contre Pommerœul de la tête et des épaules. Réduits à dix à la pause, les joueurs de Jean-Charles Fabrel sont restés concentrés sur leur sujet et reprennent la deuxième place au général.

******************* * ********** * *** *********** ** ******* ****** *** ********* ***** *** ******** *** ***** ***** *************** ******* ****** **** ********* ******** ******** ***** **** ******* ******* **** *********** ********* ******* **** ******** ****** **** ****** ***************** *********** ****** ********** ****** *********** ***** **** ********** ********* ******* ******** **** ******** ********* ******* ****** ************* ********* ****** ****** ******* ********* ******* ****** ****** ***** ************ *** ******** ************** ********* ** ***** ** ** **** ** ** *** ***** ******************* ** ********** ***** ************ *** ****** ** ********** ******* *********** ************* ***** **** * ************* ****** *** ********** ******** ********* ** ***** *********** ****** ***** ******** ******* ********* ** **** ********* ********** ** ******** ************ ************** ************* ** ******** ** ******* ******* *** *** ******* ** ***** ********** ********** ***** *** ** **** ****** ***** *** ** ** ********** ** **** ** ***** ****** **** ** ** ************* ********** ** ** ************ ************ ******* ** ** ******* *** ** ******** ** *********** ******** ********* *** ********* *** *** ********** ** ******* **** ******* **** ********* ******** ** ******** ******* ** ** ****** ** ****** ** ******* *** ************* ****** ******** ****** ****** ********** * ** ** ******* ***** ****** ** *********** ** * **** ************ ** ******* ******* ** ********* ********** ** ** ***** ******* ******* **** ** *** ******** **** ***** *********** ** **************** *** ** **** *** ******** ** **** ******* ******* ******* **** ** ****** *********** **** ****** ******** ** ********* *********** ********* ** **** *** **** ******** *** ** ***** * *** ** ** ******** ***** ** *** ************** ***** ****** **** ** ******** *********** *** ********* ******* **** ******* ** ********* ********* ******* ** ***** ** **** **** ** ********* **** ** ** ********** ** ** **** ** *********** **** ** ******** ************* *** ******* ********** ***** ** ********* ********* ******** ********** ************** ********** ********* ** *** ******* * ***** **** *************** ********** ** ***** ** ******* ******* ********* ************* ******* **** ******* **** **** ** **** ******* *** *** ******* *********** ************ ************* ******** ** *** ******* ******** ******** ***** ** ******** ******* ********** *********** *** ***** ** **** ********* * ******* ******** * ***** ***** ***** ********* ******* ************* ** ***** **** ***** ******* ************** ** **** ***** ******* **** ********** ** ******** ********** ** **** ********************* ** *** ******* ** ****** ** ******* ** ******* ********* **** ** ******************* **** *** **** ********* ************ ***** ** ************ ** **** ****** ***** ** ******** * *********** ** ********* ***** ** ********** ** ****** ** *********** **** ** ******** *********** ******* **** ********* ************* ********** * ****** ** ***** ******* **** ****** ***** ****** **** ********* *** ***************** ******** ******* ******** ********************** *** ******* ** **** ***** ****** *** ******* ********* ***** ** **** ********** ** ******* ******* ***** ****** ** **** ***** ******* ******* *** ***** ****** **** ***** ***************** *** ***** *** ****** ** ******** **** ***** *** ********** ** *** ** ** ******* *** ****** ** ************ ****** ******* ****** ** ** ** ** **** ****** ********** ******* ********** ****** ***** ***** ****** *** ** *** ****** ** **** **** ** **** ****** ****** ******* *** ** ****** ****** *************** ********* ** *** ************ ****** ** ***** ** ******** ******* ***** ** ******* ** ********* ** ****** **** ************* Orlando Nis intraitable derrière ****** ******* ***** ********* ** **** ****** ************************ ******* **** ***** ** ******* ** ********* ** ****** ********** ******** *** ***** ** **** ****** **** ****** **** **************** ********* ** ******* ******* ********* ** **** ***** ********** **** *** ******** ********** * * ******* ***** ** ******** **** ** ******* ** ***** *** **** ****** ******** ** ***** ** ******* ******* ********** ** ****** ** **** ********** ** ***** ****** ********* ***** ******* **** * ********* ******* ******** ********* **** ** ****** **** ********* ****** ******** ** **** ***** ** ****** *********** **** ************ ****** **************** **************** ****