Coups de couteau au Grand Large à Mons: deux jeunes entre la vie et la mort

Alerte info

Dimanche soir, les secours sont intervenus en nombre au Grand Large. Une altercation a éclaté. Plusieurs coups de couteau ont été donnés. Deux jeunes sont aujourd’hui à l’hôpital dans un état critique.

Dimanche soir, avec le retour du beau temps, plusieurs personnes ont passé leur soirée au Grand Large. Mais peu avant 21h, elles se sont posé des questions en entendant des cris et en voyant des voitures partir en trombe. « Il y avait au moins 5 combis », explique un témoin de la scène.

Des coups de couteau venaient d’être donnés. « Des jeunes faisaient la fête au Grand Large », détaille la porte-parole de la police de Mons-Quévy. « Apparemment, un homme a interpellé un membre du groupe de jeunes. Nous ne savons pas encore très bien ce qu’il s’est passé. Mais cet homme est parti et est revenu armé d’un couteau. »

« Une scène terrorisante »

L’individu s’en est d’abord pris au jeune homme avec qui il avait discuté. Il a ensuite attaqué deux autres personnes, dont une jeune femme. En entendant des cris, un témoin extérieur a appelé les secours vers 20h45.

« Tout d’un coup, on a entendu des gens crier, témoigne une personne présente sur les lieux. Je me suis retournée et un homme était en train de planter un autre avec un couteau. Tout le monde courait partout. Les gens se jetaient dans les coffres des voitures pour partir au plus vite. J’ai vite quitté les lieux aussi et on a appelé la police. C’était une scène terrorisante. »

Suspect arrêté

Plusieurs ambulances, dont une de la caserne des pompiers de Mons, ont été envoyées sur place afin de prendre en charge les blessés. Une jeune femme et un jeune homme ont été grièvement blessés. Ils sont aujourd’hui à l’hôpital dans un état critique.

La police s’est également rendue sur place. « Un suspect a été arrêté », précise la porte-parole de la police de Mons-Quévy. « Les devoirs d’enquête suivent désormais leur cours. »